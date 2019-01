Der Einladung zur Gedenkfeier am Tilbecker Mahnmal für die Opfer von Euthanasie und des Holocaust waren rund 120 Menschen gefolgt. Bewohner und Mitarbeiter aus dem Stift Tilbeck sowie Schüler und Lehrer von der Münsterlandschule Tilbeck waren darunter.

Dem Motto entsprechend war das Wort „MUT“ zu lesen. Die vier Schüler Jona Franko, Darvin Wahlers, Hannah Tümmers und Sarah Huesmann trugen aktuelle Mut-Geschichten vor. Alle hatten einen Bezug zu den Gräueltaten aus der Zeit des Nationalsozialismus.

Geschichten, die alle, insbesondere auch andere junge Menschen animieren sollen, sich mit diesem schweren Thema auseinanderzusetzen.

Getreu den Worten, die Esther Bejarano, eine der wenigen noch lebenden Zeitzeugen unlängst zu Schülern sagte: „Ihr habt keine Schuld an dieser Zeit. Aber ihr macht euch schuldig, wenn ihr nichts über diese Zeit wissen wollt.“ (WN vom 26. Januar.) „So gesehen ist die Teilnahme der Schüler der Münsterlandschule an der Gedenkveranstaltung sehr erfreulich und vorbildlich“, so Reinhard Nieweler vom Stift Tilbeck.

Im Anschluss an die Veranstaltung nahmen noch viele Menschen am darauf folgenden Gottesdienst in der Kapelle teil. Musikalisch begleitet wurden beide Veranstaltungen vom Posaunenchor der Evangelischen Kirchengemeinde Havixbeck-Nienberge.