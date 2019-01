Eine Runde kickern mit den Jungs

„Da steht ein Mann vor der Tür“, ruft ein Kind in die Menge. „Dann lassen wir ihn mal rein“, meint Anna Steinweg , Leiterin der St.-Georg-Kindertagesstätte in Hohenholte am Mittwochmorgen. Vorfreude und Anspannung auf den Besuch mischten sich bei den über 40 Jungen und Mädchen in der Kita. „Der Bischof kommt heute“, rufen die Kleinen. Und tatsächlich hatte Weihbischof Dr. Stefan Zekorn geschellt, um reingelassen zu werden. „Ich bin bei Visitationen meistens auch in Kindergärten, weil es mich interessiert, wie dort gearbeitet wird“, erklärt Zekorn.

Endlich war der Tag für die Kinder gekommen, dass sie den Bischof kennenlernen durften. Und der mischte sich gleich unter die Kinder und fragte, was sie so tun. Ein großes Pferd aus Pappmaché kleisterten einige der Jungen zusammen. Andere standen um einen Kicker herum und ließen sich nicht stören. „Kann ich mitspielen?“, fragte Stefan Zekorn. Die Jungen zeigten sich begeistert und waren voll des Lobes über ihren spontanen Mitspieler.

Zum kurzen Spiel am Kicker ließ Stefan Zekorn sich gerne einladen. Foto: Klaus de Carné

In einem großen Sitzkreis wurde ein Lied für den Weihbischof gesungen: „Wir sind die Kleinen in den Gemeinden. Ohne uns läuft nichts“, sangen die Jungen und Mädchen lauthals in den Raum.

Dann kamen die vielen Fragen, mit denen sich die Kindergartenkinder seit Tagen beschäftigt hatten. Stefan Zekorn hörte gut zu und beantwortete die Fragen kindgerecht. „Wo ist die Mitra nachts?“ „Wir meinen Deinen Hut?“ Sein spezieller Hut sei nachts in einer Hülle und liege im Schrank. „Ist der Bischofsstab wirklich aus Gold?“, fragte ein Junge. „Nein, er ist nicht aus Gold, sondern aus Messing, das ist nicht so teuer“, erklärte der Bischof aus Münster. Nur an der oberen Krümmung sei der Stab ein bisschen vergoldet. „Hast du schon mal Schafe gehütet?“, lautete die nächste Frage. Nein, habe er nicht, aber er sei schon auf einer Alm gewesen und habe dort einen Tag lang mit einem Hirten die Kühe aufgepasst. „Das war so interessant für mich.“ Der Almhirt habe nämlich auch einen Stab, um die Kühe damit zu lenken, um denen manchmal einen Schubs zu geben, wusste Zekorn zu berichten.

Kindergarten-Leiterin Anna Steinweg führte Weihbischof Zekorn durch den Kindergarten. Foto: Klaus de Carné

Ob er einen Hund habe, war die nächste Frage. Und diese beantwortete der vielbeschäftigte Weihbischof mit einem „leider Nein“. Er sei zu viel unterwegs und käme abends spät nach Hause und dies sei für ein Tier nicht so schön.