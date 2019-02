Etwas zaghaft klangen die ersten „Havixbeck – Helau“-Rufe noch aus den Mündern der Wagenbauer beim Informationsabend des OHK. Doch schnell sorgte das Prinzenpaar Luna Schlarmann und Felix Spindelndreier für einen tollen Start in die fünfte Jahreszeit. Bei ihrer Showtanz-Premiere zu „Polka, Polka, Polka“ rissen sie das Publikum mit. „Ich hatte ganz schön Herzklopfen.“, gibt Felix nach dem Auftritt zu.

„Ich auch. Und dann bin ich auch noch weggerutscht“, ist auch Luna ziemlich kritisch mit sich selbst. Doch die Tollitäten, die seit November mehrmals wöchentlich mit Hilfe ihrer Trainerinnen Lisa Hölscher , Bea Wallmeyer und Malin Frede und auch privat zu Hause üben, brauchten keine Angst zu haben, denn sie überzeugten bei ihrem ersten Auftritt. „Wir müssen aber noch die Zugabe üben“, bedrängten sie gleich nach ihrem Bühnenabgang ihre Trainerinnen. Ihren nächsten Auftritt haben sie zum Frauenkarneval der kfd.

Bei der Unterweisung der Wagenbauer und weiteren Teilnehmer des Karnevalszuges, der in diesem am 3. März (Sonntag) wieder ab 14.11 Uhr durch die Straßen zieht, konnte OHK-Sprecher Andreas Messing stolz verkünden, dass das Organisationskomitee zweifache Verstärkung bekommen habe. „Das reicht leider noch nicht. In den nächsten Jahren brechen noch weitere Mitstreiter weg und wenn keine neuen dazu kommen, dann werden wir das Ganze so in ein paar Jahren nicht mehr stemmen können“, ruft er die Anwesenden noch einmal auf, sich den derzeit zehn aktiven Organisatoren anzuschließen. „Man muss sich auch nicht an allen Aktionen beteiligen und viel organisieren. Wir brauchen bei den einzelnen Veranstaltungen auch viele Ordner oder einfach Leute, die beim Aufräumen helfen.“

Aufgrund der neuen, stärkeren Sicherheitsauflagen mit unter anderem neuem Kommunikationsplan und auch anderen Räumungsplänen wären die Karnevalsvorbereitungen in dem kleinen Team noch anstrengender als eh schon, schließt sich Steffi Beermann dem Aufruf an. „Wir sind auch auf der Suche nach älteren und erfahreneren Leuten, die uns unterstützen – gern auch aus jedem teilnehmenden Verein oder jeder Gruppe ein Vertreter. So wären wir noch besser vernetzt.“

Zum Abschluss des Abends stand das OHK-Team noch für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Beim Video-Rückblick auf den letzten Umzug durch Havixbeck klang der Abend im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule aus.