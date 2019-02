Große Neueröffnung am Freitag (1. Februar) bei Bücher Janning . Beate Janning hat die bekannte Buchhandlung im Ortskern renoviert und mit neuen Regalen ausgestattet. Zahlreiche Havixbecker nutzten den Tag, um die Buchhändlerin persönlich zu begrüßen. Viele brachten Blumen mit und freuten sich über die Kontinuität. Immer kam der Hinweis, „wie schön, dass es mit der Buchhandlung im Ort weitergeht.“

Blumen hatte auch Christiane Meininghaus aus der Marketingabteilung der Westfälischen Nachrichten (WN) mitgebracht. Seit 2003 ist Bücher Janning WN-Servicepartner. „Die WN freut sich auch, dass es an der bekannten Stelle im Havixbecker Ortskern weiterläuft“, sagte Christiane Meininghaus.

Von der Abo-Bestellung, über die Reise-Nachsendung bis hin zur Klein- und Familienanzeige regelt das Janning-Team alle Angelegenheiten für die privaten WN-Kunden. Im Geschäftslokal sind alle Formulare und Infomaterialien vorhanden. Die Mitarbeiter sind entsprechend geschult worden.

Auch mit Buchhändlerin Beate Janning geht der bekannte Service weiter. Wer am späten Nachmittag ein Buch bestellt, kann dies schon am nächsten Morgen abholen. Der Bestand bietet aber auch so eine große Auswahl in allen Sparten. „Darauf sind wir auch ein bisschen stolz“, so Beate Janning.