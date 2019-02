Zwei Jahre in der Bläserklasse

Havixbeck -

Am kommenden Freitag erhalten die Viertklässler ihre Zeugnisse und in der darauf folgenden Woche (11. bis 14. Februar) können Eltern ihre Kinder von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr an der Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) in Havixbeck anmelden.