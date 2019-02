Weg für Alternativen frei machen

Segelt die Gemeinde Havixbeck mit ihren Plänen für das „Leuchtturmprojekt“ Baumberger-Sandstein-Museum auf dem richtigen Kurs? Diese Frage beschäftigt die Einwohner in den Tagen vor dem Ratsbürgerentscheid am 10. Februar (Sonntag) weiter. Joachim von Schönfels, der in der Bauindustrie und mit seinem Ingenieurbüro Projekte gesteuert hat, beleuchtet im Interview mit WN-Redakteur Klaus de Carné den Werdegang des Regionale-Projekts und zeigt Alternativen zu den bestehenden Planungen auf.

Wie wird gefördert?

Joachim von Schönfels: Fördergrundlage ist das städtebauliche Entwicklungskonzept der Gemeinde Havixbeck. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung des Sandstein-Museums. Um eine bessere Akzeptanz im Förderantragsverfahren zu erreichen, wurde Havixbeck von der Regionale 2016 beraten und erreichte damit das Label A. Damit hat die Gemeinde für ihren Antrag eine Bevorzugung bei der Entscheidung durch die Bezirksregierung erreicht.

Was wird gefördert?

Schönfels: Gefördert werden durch die Städtebauförderung alle Maßnahmen, die der Erweiterung zum Kompetenzzentrum dienen, nicht die Modernisierung der Dauerausstellung. Für Letzteres muss noch ein Fördertopf gefunden werden.

Wie ist die Situation der Förderung?

Schönfels: Der Rat entschied, die Förderung bei der Bezirksregierung für die Erweiterung des Sandstein-Museums zum Kompetenzzentrum für Naturstein und Baukultur zu beantragen. Dafür war ein Architektenwettbewerb erforderlich. Dieser wurde mit dem Büro Baumgart und dem Museumsbeirat entwickelt. Das Ergebnis dieses Wettbewerbes sollte Grundlage für den Antrag zur Städtebauförderung werden. Dieser Antrag wurde in 2018 trotz Label A der Regionale 2016 nicht berücksichtigt, weil es zu viele konkurrierende Anträge gab und sich das Bürgerbegehren in Havixbeck etablierte. Es wurde ein neuer Antrag unter denselben Kriterien für 2019 trotz Bürgerentscheid gestellt.

Welche Planungsgrundlage ist Basis für den Antrag auf Städtebauförderung?

Schönfels: Als Grundlage wurde der Zweite des Architektenwettbewerbs genommen. Dieser führte zwangsweise zu den heutigen Schätzkosten von circa 2,5 Millionen Euro. Darin sind Schätzkosten für die Modernisierung der Dauerausstallung von circa 200 000 Euro enthalten.

Ist der Bau zu teuer?

Schönfels: Gegenüber den Vorgaben des Gemeinderates ist diese Planung erheblich zu teuer. Die Kostenschätzung im Wettbewerbsstadium war fehlerhaft. Das liegt an der Gestaltungsidee des Entwurfes: ein kompletter Neubau in Form eines „Riegels“, erhöhter Aufwand bei den Außenanlagen und Abbruch vorhandener Bausubstanzen.

Gibt es keine Alternativen?

Schönfels: Es gab Alternativen wie folgt: Der Entwurf vom Büro Schulz, der aus dem Wettbewerb als Sieger hervorgegangen war. Zusätzlich gab es das Konzept des Büros Baumgart. Dieses wurde Grundlage für die Baukosten, die vom Rat als Höchstbetrag beschlossen wurden. Beide wären in der Lage gewesen, mit erheblich geringeren Investitionskosten den funktionalen Aufgaben des Kompetenzzentrums besser gerecht zu werden und bessere Lösungen speziell im Bereich der Sandsteinscheune zu entwickeln, etwa ein größeres Foyer, größere WC-Anlagen und ein Raum für den Caterer.

Nimmt die Gemeinde durch eine andere Planung Schaden an ihrer Attraktivität?

Schönfels: Nein, sie verbessert den räumlichen Eindruck und gewinnt Spielraum in der Investition, um die Umgestaltung der Dauerausstellung im Sinne des Büros Impuls-Design voranzubringen. Diese Kosten sind noch nicht erfasst. Eine günstigere Alternative für die Baukosten hätte sogar eine Verbesserung für die Attraktivität ergeben.

Wie ist der Stand der Betriebskosten?

Schönfels: Nach dem Themata-Gutachten werden sich die laufenden Kosten auf circa 250 000 Euro belaufen. Dies ist, so Themata, sehr optimistisch geschätzt. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie weitaus höher werden. Ein weiteres Resultat: Es gibt keine einzelne Sparte, die nur annähernd kostendeckend geplant ist. Alternative Untersuchungen für ein anderes Betriebskonzept sind nicht bekannt.

Was ist zu tun?

Schönfels: Die Abstimmungsfrage ist zu verneinen, um danach die Möglichkeit zu haben, mit einem anderen planerischen und betrieblichen Konzept für die Gemeinde erfolgreicher und sparsamer zu sein, ohne dass an dem grundsätzlichen Konzept etwas geändert werden muss. Das heißt, die Verwaltung muss sich Alternativen gegenüber öffnen.