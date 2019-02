Bilder vom Werden und Vergehen

Wenn Elena Handel zu malen beginnt, wird es rundherum mucksmäuschenstill. Alle Anwesenden folgen ihr dann mit hoher Aufmerksamkeit und großer Faszination. „Das habe ich noch nie anders erlebt“, schmunzelt sie. Nein, sie geht nicht mit Pinsel und Farbe ans Werk. Ihr Werkzeug, das sind ihre Hände, ihre Finger, die Fingernägel, ein Kilogramm Wüstensand und eine Glasscheibe, die von unten beleuchtet ist.

Elena Handel ist Sandmalerin. Seit sechs Jahren befasst sie sich mit dieser Kunst, deren Techniken sie sich autodidaktisch angeeignet hat. Schon die alten Indianervölker und die Aborigines malten Mandalas in Sand und schufen so unter anderem Symbole mit medizinischer Heilkraft. „Bei uns gibt es das seit etwa zehn Jahren“, sagt die 39-Jährige, die im wahren Leben – zurzeit noch – als Biologisch-Technische Assistentin in Münster arbeitet.

Infizieren ließ sie sich von der Sandmalerei von mehreren Videos in den sozialen Medien. Danach gab es für sie kein Halten mehr. Gut, ein Faible für das Malen hatte sie, obwohl familiär nicht „vorbelastet“, immer schon. „In der Schule habe ich meine Zeichnungen an die Mitschüler verkauft“, erinnert sie sich an ihre Zeit in Kasachstan.

Mit ihren Händen, Fingern und Fingernägeln schafft Elena Handel wunderschöne Bilder aus Sand. Foto: Ulla Wolanewitz

Aufgewachsen ist sie in dessen viertgrößter Stadt Karaganda. 13 Jahre alt war sie, als sie 1993 mit ihren Eltern und der Schwester nach Lingen ins Emsland, kam. Die Jahre davor waren hart „wegen der Perestroika. Man konnte einfach nichts kaufen. Es gab nichts zu essen“, erklärt sie. Ganz zu schweigen davon, dass Geld da gewesen wäre, für Material, mit dem sie ihr Talent hätte ausbauen können.

Heute sind die Kosten für ihr Material überschaubar. Der Wüstensand, den sie verwendet, kommt aus der Zoohandlung. Bevor sie ihn verwendet, präpariert sie ihn zunächst nach eigener Rezeptur. „Er ist oft zu großkörnig und staubig. Deshalb siebe, wasche und trockne ich ihn.“

Die Bilder zu ihrer Sandshow – stets auch mit entsprechender Musik untermalt, die sie selber passend dazu schneidet – entstehen zunächst in ihrem Kopf. Dann kommt es noch darauf an, spannende Übergänge – bei denen die Zuschauer mitdenken müssen – zu entwickeln. Kinderleicht sieht es aus, wie sie ihre Bilder malt. Dahinter stecken aber viele Stunden des Ausprobierens und Einstudierens.

Die vergänglichen Szenen, die sie entstehen lässt, werden von einer Kamera aufgenommen, die dieses Bild per Beamer auf eine große Leinwand projiziert. So kann eine große Zuschauerschar das Werden und Vergehen miterleben. Gerne wird sie für Hochzeiten gebucht. In Billerbeck war sie gerade beim Neujahrsempfang, wo sie eine Fluchtgeschichte inszenierte. Von Bingen am Rhein war sie vergangenen Sommer eingeladen, wo sie in 40 Minuten die Stadtgeschichte von den Römer bis heute erzählte.

„Diese Art von Kunst, von Kommunikation, ist multilingual. Auch kann ich allgemeingültige Symbole verwenden oder etwas hineinschreiben. So erreiche ich damit alle Menschen im Herzen“, beschreibt Elena Handel.

Vielleicht steht im Mai für sie ein Flug nach Afrika auf der Agenda. Wenn, dann soll sie dort ihre Kunst präsentieren. Für die Zukunft hat sie Workshops zur Sandmalerei geplant und das Schreiben eines Handbuchs zur Sandkunst. Gibt das keine Konkurrenz? „Nein, das ist ja immer wieder ein kreativer Prozess und jeder hat da so seine eigene Handschrift.“