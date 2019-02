Klagen über gesundheitliche Schäden

Die Bürgerinitiative „Gegenwind Havixbeck-Hohenholte“ hat sich erneut zu ihrem mittlerweile schon traditionellen Dienstagsgespräch getroffen, zu dem diesmal Vertreter der Ratsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen eingeladen waren. Die Ratsmitglieder Elisabeth Annas und Heribert Overs sowie zwei weitere Vertreter des Orts- beziehungsweise Kreisverbandes stellten sich offen allen Fragen der anwesenden Bürger.

Dr. Harengerd vom BUND beklagte den Verlust von Biodiversität durch Windkraftanlagen. Dort wo diese stehen oder gebaut werden sollen, werden windkraftsensible Vogelarten vergrämt, verjagt oder gar getötet. Er gab zu bedenken, dass die finanziellen Anreize der derzeitigen Genehmigungspraxis bereits zu Korruption und Gefälligkeitsgutachten geführt hätten, so die Bürgerinitiative „Gegenwind“ in einer Pressemitteilung.

Weitere Themen wie der Wertverlust von Wohneigentum, der Verlust der heimatlichen Umgebung, die Gefährdung des nachbarschaftlichen Friedens innerhalb der Bauerschaften wurden ebenso angesprochen wie der fragwürdige Nutzen des ungezügelten Windkraftausbaus ohne Speichertechnologien und Leitungstrassen.

Der Mediziner Dr. Kellinghaus berichtete von typischen Symptomen bei Windkraftgeschädigten. Die rhythmisch gepulsten Schalldruckwellen des Infraschalls werden vom ganzen Körper unbemerkt wahrgenommen und versetzen ihn in Vibrationen. Ein anwesender Kardiologe bestätigte die Ausführungen und berichtete von aktuellen Studien, bei denen eine Schwächung des Herzmuskels durch Infraschall beobachtet wurde. Eine Anwohnerin aus Billerbeck, die in 800 m Entfernung zu einer Windkraftanlage lebt, beklagte den Verlust ihrer Lebens- und Wohnqualität sowie Schlafstörungen. Eine Anwohnerin aus Münster berichtete über den schleichenden Verlust ihrer Gesundheit und der ihrer Familie. Sie hat über das Internet Kontakt zu vielen weiteren Windkraftopfern in ganz Deutschland aufgenommen und bestätigte, dass die Symptome wie von Dr. Kellinghaus beschrieben, bei allen Betroffenen gleich sind.

Die Vertreter der Grünen zeigten zwar Verständnis für die Sorgen der Anwesenden, allerdings halte man eine Verschiebung der Abstimmung über die Flächennutzungsplanänderung nicht für sinnvoll und werde vermutlich auch entsprechend abstimmen.

Die Bürgerinitiative „Gegenwind“ hofft darauf, dass die im Bauausschuss entschiedene Beschlussvorlage zur Ruhendstellung der Entscheidung für die Flächennutzungsplanänderung in der nächsten Ratssitzung angenommen wird. Darüber hinaus erwartet sie vom Bürgermeister, „dass sich dieser angesichts vieler offener Fragen schützend vor die ihm anvertrauten Bürger stellt, bis die Landes- und Bundesregierung klare Gesetzesgrundlagen zum Landesentwicklungsplan (1500-m-Regelung), zur Wiedereinführung der Länderöffnungsklausel sowie zur Abschaffung der Privilegierung von WKA geschaffen haben.