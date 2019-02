Mit „Swobo“ an die frische Luft

„Ich bin eigentlich ein rastloses Kerlchen“, beschreibt Reimund Swoboda sich selbst. In seinem Job als Krankenpfleger ist er stark gefordert – und in der Freizeit ist er längst nicht nur im Borussia-Dortmund-Fanclub Havixbeck aktiv. Zur Ruhe zu kommen, abzuschalten und den Kopf frei zu kriegen sei ihm länger schwer gefallen. Doch dann entdeckte der 47-Jährige das Fahrradfahren für sich. Über seine Homepage „Swobo radelt“ lässt der Wahl-Havixbecker Interessierte an seiner neuen Leidenschaft teilhaben.

„Die Arbeit in der Anästhesie ist körperlich und psychisch anstrengend“, erklärt der Krankenpfleger im Gespräch mit unserer Zeitung. Um die Anstrengungen des Arbeitstages einfacher hinter sich zu lassen, begann Reimund Swoboda die täglichen Wege zwischen Wohn- und Arbeitsstätte mit dem Fahrrad zurückzulegen. Mittlerweile nutzt er dafür ein Speed-Pedelec, ein schnelles Elektrofahrrad.

In der Freizeit verzichtet Reimund Swoboda dann aber wieder auf die elektrische Unterstützung und bewegt sich nur mit Muskelkraft fort. Sein „Fahrrad von der Stange“, wie er sagt, wurde für die Touren inzwischen etwas aufgerüstet. „Wichtig sind gute Bremsen, damit man auch mit Gepäck sicher zum Stehen kommt“, gibt er zu bedenken.

Während einer zweitägigen Fahrradtour von Havixbeck ins Sauerland, wo Swoboda mit seiner Frau und den beiden Töchtern seit mehreren Jahren Urlaub macht, infizierte er sich im Frühjahr 2017 mit dem Radfahrvirus. Das Erlebte weckte die Lust, künftig mit dem Fahrrad auch mehrere Tage lang zu verreisen.

In den Osterferien des vergangenen Jahres ging es drei Tage lang mit dem Fahrrad die Mosel entlang sowie im Herbst binnen zwei Tagen von Amsterdam bis Münster und vier Tage entlang der alten Salzstraße von Lüneburg nach Schwerin. Bei Tagesfahrten erkundete er inzwischen viele Ecken des Münsterlandes. Auch seine Wahlheimat lernte der gebürtige Emsländer, der mit seiner Familie seit 2004 in Havixbeck wohnt, auf diese Weise besser kennen.

Auf der Suche nach Tipps zur Fahrradausrüstung oder Ideen für neue Routen und Ziele streift Reimund Swoboda gerne durch das Internet. „Ich finde es einfacher, mich mit Hilfe von Videos zu informieren“, verweist er auf die vielfältigen Angebote von anderen Radbegeisterten besonders auf Youtube. Dort ergatterte er unter anderem die Tipps, dass die meisten Supermärkte inzwischen freies WLAN für ihre Kunden anbieten oder das Trinkwasser zum Auffüllen der Fahrradflaschen in der Regel auf Friedhöfen unkompliziert zu bekommen ist.

Der Havixbecker belässt es aber nicht dabei, Videos anzuschauen. Inzwischen filmt er selbst und präsentiert Touren auf seinem Youtube-Kanal „Swobo radelt“. „So kann ich das Erlebte mit anderen teilen“, erläutert Reimund Swoboda sein Ansinnen. Der Radenthusiast freut sich über zunehmende Seitenaufrufe. Das meistgesehene Video, ein Technikbericht über sein Elektrofahrrad, wurde inzwischen über 3200 mal aufgerufen.

Auf seiner Homepage ergänzt Reimund Swoboda die Videos noch mit Karten und Routenbeschreibungen, sodass Interessierte die Strecken nachfahren können. Zum Beispiel die kleine Tour durch das „winterliche Münsterland“, die nach Aulendorf, Darfeld und Billerbeck führt. „Der Junge musste mal frische Luft haben“, erklärt Reimund Swoboda mit einem Schmunzeln, warum es ihn bei eher trüben Wetter nach draußen zog.