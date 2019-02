Pfarrer em. Albert Wöstmann ist tot. Der Altpfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Dionysius und St. Georg verstarb in der Nacht zum Mittwoch im gesegneten Alter von 92 Jahren.

52 Jahre seines Lebens wirkte er als Pfarrer in Havixbeck. Albert Wöstmann war bis zuletzt mit Leib und Seele Priester. Am 16. März 1957 wurde er im münsterischen Paulusdom zum Priester geweiht. „Du musst dahin gehen, wo die Menschen wohnen“, verriet er noch am vergangenen Mittwoch Weihbischof Zekorn seine Sichtweise auf die Arbeit eines Seelsorgers. Am Samstag findet die Beerdigung statt.