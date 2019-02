Filmpremiere in der Tilbecker Werkstatt

„‚T-Box‘, das ist meine Leidenschaft“, berichtet Elsbeth, Sängerin der inklusiven Band „T-Box“ des Stifts Tilbeck . Drei Studenten der Katholischen Hochschule Münster haben in ihrem ersten Semester die Band begleitet. Daraus entstanden ist ein Film, der jetzt in der Tilbecker Werkstatt Premiere feierte. Alle Zuschauer waren voller Begeisterung und jubelten laut, heißt es in einer Pressemitteilung der Stift Tilbeck GmbH.

„Der Film ist ein Selbstläufer gewesen“, sagt Thomas Uphues, einer der drei Heilpädagogikstudenten. Für die Aufnahmen organisierten diese ein Konzert in der Kneipe „Jöppi“ in Billerbeck mit fast 100 Besuchern. Neben „T-Box“ traten die Bands „Red Lines“ aus Ahaus und die münstersche Band „The Late Night Call“ auf. „Auch die anderen Bands waren so begeistert, dass keiner früh nach Hause gegangen ist“, sagt Ludwina Wilken, Leiterin der Tilbecker Band. Es entstand ein halbstündiger Film, der zeigt: Musik verbindet.

„Es war ein ganz anderes Lernen als an der Uni, Learning by doing eben“, so Daniel Hodapp, einer der Studenten. „Wenn wir neben dem Studium mehr Zeit hätten, würden wir so etwas ohne Frage noch mal organisieren, denn das ist eine super Erfahrung“, sagt Sebastian von Ledden.

Die Sportfreunde Stiller ertönen im Film mit „Applaus, Applaus, für deine Art, mich zu begeistern“: In der Werkstatt sind bereits alle von ihren Stars aus der Band „T-Box“ begeistert. „Man merkt, dass Sarah das Singen einfach in sich hat“, so Bandkollege Max Prinz.

Am Ende der Premiere bedankten sich die Studenten noch einmal bei allen Unterstützern des Projektes, insbesondere beim Verein „Billerbeck lebendig“, der das Konzert ermöglicht hatte.