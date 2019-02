Von Beginn an in Alternativen gedacht

Bürgermeister Klaus Gromöller weist darauf hin, dass in jüngsten Veröffentlichungen der Eindruck erweckt worden sei, ein „Nein“ beim Ratsbürgerentscheid zum Baumberger-Sandstein-Museum würde neue Möglichkeiten für Alternativen erzeugen. Dabei werde verkannt, „dass der gesamte Qualifizierungsprozess der Regionale 2016 getragen ist vom ‚Denken in Alternativen‘. Schon zu Beginn wurde klar, dass ein ‚Weiter so‘ eines bestehenden Museums als nicht zukunfts- und damit auch nicht förderfähig angesehen wird.“ Neue Inhalte seien entwickelt worden. „Langjährig begleitet von Beschlüssen des Rates bei den jeweiligen Projektstufen C, B und A, haben wir mit vielen Projektbeteiligten die nun vorliegende Lösung erarbeitet. Selbst der Architektenwettbewerb, der zum Erreichen der letzten Stufe A erforderlich war, ist eine Suche von Fachleuten nach der besten Alternative. Die Wettbewerbsarbeit, die von einer Fachjury als beste Alternative angesehen und mit dem 1. Preis ausgezeichnet wurde, soll umgesetzt werden“, erinnert Gromöller.

Wenn jetzt der Ruf nach „Alternativen“ laut werde, sei das eine Neuauflage der politischen Diskussion, die bereits im April 2018 mit folgendem Ratsbeschluss entschieden worden sei: „Der Gemeinderat beschließt nach Beratung, dem Antrag der Fraktionen Bd. 90/Die Grünen und FDP vom 15. 11. 2017 nicht zu entsprechen und die bisherigen Planungen für die Entwicklung eines Kompetenzzentrums für Naturstein und Baukultur am Sandsteinmuseum fortzusetzen.“

Gromöller weiter: „Aber natürlich gibt es auch heute noch Alternativen. Zum Beispiel, auf eine 60-prozentige Förderung zu verzichten, nur die Sandsteinscheune auszubauen und das Museum zu renovieren.“ Dies führe aber bei deutlich verringertem Raumangebot zu geschätzten 200 000 Euro Mehrkosten.

Ähnliche Fragen hätten sich bei der Erneuerung der Münsterstraße im Jahr 2011 gestellt: Muss die Straße so teuer werden? Muss sie so breit sein und eine Rennstrecke werden?

„Ja“, sagt Gromöller, „die Straße wurde um 50 cm verbreitert. Nein, sie wurde nicht zu teuer, da wir 60 Prozent Straßenbaufördermittel bekamen. Wäre die ursprüngliche Breite geblieben, hätte es keine Förderung gegeben. So war der von der Gemeinde zu tragende Eigenanteil deutlich geringer, als wenn wir alles alleine getragen hätten. Nein, es wurde keine Rennstrecke, sondern eine den heutigen Erfordernissen angepasste, moderne Ortseingangsstraße.“

Alternativen zu betrachten, so der Bürgermeister abschließend, sei generell gut, „aber irgendwann gibt es eine Zeit zum Entscheiden und Handeln! Die Planung für das Kompetenzzentrum hat diesen Status. Das ‚Ja‘ beim Ratsbürgerentscheid ermöglicht die Umsetzung.“