Beiträge mit hoher Qualität

Der 56. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ hat jetzt in über 140 Regionen in ganz Deutschland stattgefunden. Mehr als 80 junge Musiker aus der Region Westmünsterland haben in der Landesmusikakademie in Heek in Solo- und Ensemblewertungen ihr Können unter Beweis gestellt. Die Juroren waren von der hohen Qualität der Vorträge überaus begeistert, berichtet die Musikschule Havixbeck in einer Pressemitteilung. Aus Havixbeck sind insgesamt zehn junge Musiker nach Heek gereist, vier weitere haben am Wettbewerb in Münster teilgenommen.

In der Kategorie „Perkussion/Mallets“ erzielten Justus Rölver (Altersgruppe Ib, 21 Punkte) und Josefine Hannen (AG IG, 21 Punkte) einen hervorragenden 1. Preis, Anna Badengoth (AG III, 18 Punkte), Philipp Aichele (AG III, 20 Punkte) und Fabian Topp (AG IV, 20 Punkte) wurden mit einem 2. Preis belohnt.

Bennet Storb (AG II, 25 Punkte) und Hendrik Rölver (AG III, 24 Punkte) haben sich mit herausragenden 1. Preisen eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb, der vom 6. bis zum 10. März in Köln ausgetragen wird, erspielt.

Die Kategorie „Vokal-Duo“ wurde in Münster ausgetragen. Ida Heinemann (Mezzosopran, AG II) hat dort mit ihrer Partnerin Helen Bialonski (Sopran, AG II) aus Münster mit 24 Punkten einen überzeugenden 1. Preis und ebenfalls eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erreicht.

In der Kategorie „Duo: Klavier und ein Blasinstrument“ wurden Mira Siering aus Nottuln (Querflöte) und Franka Reintges (Klavier) in der Altersgruppe II mit 22 Punkten und einem 1. Preis ausgezeichnet. In derselben Altersgruppe haben Catharina Volbers (Klarinette) und Julius Böhm aus Münster (Klavier) musiziert. Sie sind von der Jury ebenfalls mit 22 Punkten und einem 1. Preis belohnt worden.

Niklas Wempe (Klavier) und Julius Thieroff aus Steinfurt (Saxofon) haben in Münster musiziert und überzeugende 24 Punkte und eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb erzielt.

Als Spezialisten für die Kategorie „Alte Musik“ können Theresia Volbers (Blockflöte, Cembalo), Anna Maria Wempe (Blockflöte) und Niklas Wempe (Cembalo) bezeichnet werden. Alle drei Musiker haben am Wettbewerb in Münster teilgenommen und in den Altersgruppen III, IV und V in unterschiedlichen Ensembles musiziert. Mit zuerkannten 24 und 25 Punkten für herausragende Leistungen in allen Ensemblewertungen werden sie sich in Köln mit anderen erfolgreichen jungen Musikern aus ganz Nordrhein-Westfalen messen können.