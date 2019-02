Einen großen Schritt weiter

Gute Nachrichten in Sachen Hochwasserschutz in Hohenholte: Nicht nur, dass ein Flächentausch vereinbart worden ist, dank dessen das Grundstück für den geplanten Bypass nördlich der Aa-Brücke zur Verfügung steht. Auch bei der Finanzierung zeichnet sich eine Lösung ab. Das hat Fachbereichsleiterin Monika Böse am Mittwoch im Haupt- und Finanzausschuss erläutert.

Zuvor war das Thema bereits im Umweltausschuss besprochen worden. Dort war die Politik dem Verwaltungsvorschlag gefolgt, die Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt für die Trägerschaft der Maßnahme zu gewinnen und die Gemeinde Altenberge an den durch Fördermittel nicht gedeckten Kosten zu beteiligen.

Mit diesen Vorgaben war die Gemeinde jetzt in ein Abstimmungsgespräch mit allen Beteiligten gegangen. Teil nahmen Vertreter der Naturschutzstiftung Kreis Steinfurt, der Unteren Wasserbehörden der Kreise Steinfurt und Coesfeld, der Bezirksregierung, des Regionalforstamtes, des Wasser- und Bodenverbandes und der Gemeinden Altenberge und Havixbeck.

„Über die Grundzüge der Planung bestand Einvernehmen“, berichtete Monika Böse. Hinsichtlich des Bypasses sei angeregt worden, den Hauptfluss über diesen neuen Gewässerlauf zu konzipieren und naturnah zu gestalten, um auch in diesem Bereich einen guten Zustand des Gewässers zu erreichen.

Durch den naturnahen Ausbau des Bypasses als Hauptfluss und die im weiteren Verlauf der Münsterschen Aa geplanten ökologischen Verbesserungen könne man möglicherweise mit einem Fördersatz von 80 Prozent rechnen, so Böse.

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren seien noch die hydraulischen Auswirkungen und die Rückstausituation zu prüfen. Vor allem sei die Unbedenklichkeit der Planung für die angrenzende Wohnbebauung nachzuweisen.

Die Frage der Trägerschaft und der Finanzierung habe man ins Spiel gebracht, erklärte Monika Böse. Dabei scheint man auf einem guten Weg zu sein. Die Vertreter der Naturschutzstiftung und der Gemeinden Altenberge und Havixbeck werden sich nach dem Beschluss des Havixbecker Gemeinderates am 14. Februar treffen und das weitere Vorgehen abstimmen.

Dass dieser Beschluss positiv ausfällt, ist sehr wahrscheinlich. Wie schon der Umweltausschuss entschied auch der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig, dass die Gemeinde „alle notwendigen Schritte zur Anlage eines Bypasses“ durchführen und die Umsetzung bis spätestens Oktober 2019 erfolgen soll. Die notwendigen Gelder sind im Haushaltsentwurf eingestellt worden. Überschlägig war die Verwaltung von 100 000 Euro ausgegangen, wenn Havixbeck allein die nicht förderbaren Kosten übernimmt. Durch die Beteiligung Altenberges könnte sich dieser Kostenanteil aber noch „deutlich reduzieren“, schätzt die Verwaltung.