Am 16. Februar (Samstag) um 15 Uhr und am 17. Februar (Sonntag) um 11 Uhr gibt es in Havixbeck wieder großes Theater. Das Kinder- und Jugendensemble der Theatergruppe „Das Törchen“ führt sein Stück „Helden – Zack! Bämm! Krachbumm!“ im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule auf.

„Das Stück ist urkomisch. Nicht nur für Kinder gibt es was zu lachen, auch die Erwachsenen kommen auf ihre Kosten!“, verspricht Louise Lejeune , eine der Leiterinnen des Kinder- und Jugendensembles.

Das fantasievolle, moderne Märchen handelt von den Freunden Alex, Pip und Finn. Die Drei haben nur einen Wunsch: Sie wollen Superhelden werden! Genau wie ihre großen Idole Batman, Spiderman, Thor, Wonderwoman oder der superschnelle Flash. Dann geschieht das Unglaubliche: Eine, zugegebenermaßen etwas andere Fee, als man sie sonst aus dem Märchen kennt, taucht bei den Dreien auf. Und so geschieht es: Alex, Pip und Finn bekommen ihre lang ersehnten Superkräfte, die wilde Reise kann beginnen.

Sie retten und retten und retten – bis zum Muskelkater. Held sein ist nämlich gar nicht so einfach, wie sie es sich vorgestellt hatten. Die neuen Helden müssen sich nun auch noch mit fiesen Bösewichtern auseinandersetzen, und auch die Presse hetzt gegen die Drei. Leider lässt sich der Wunsch auch nicht umkehren, das Abenteuer nimmt seinen Lauf.

„Das Stück ist bunt, witzig und rasant. Es passiert so einiges auf der Bühne. Bereits in den Proben haben wir viel gelacht“, freut sich Laura Kleimann auf die Premiere.

Das Kinder- und Jugendensemble des Törchens zeigt dieses fantasievolle Stück für Kinder ab drei Jahren. Aber auch für die Erwachsenen wird dieses Stück ein großer Spaß.