Die beliebte Karnevalsparade im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule findet in diesem Jahr nur noch an einem Abend statt. Das Organisationskomitee Havixbecker Kinderkarneval (OHK) habe sich schweren Herzens dazu entschieden. Der Personalmangel und die gesamte Organisation des Karnevalswochenendes mit Parade, Kinderkarneval und Umzug sorgten leider dafür, dass es nur noch eine Parade gebe, so das OHK in einer Pressemitteilung.

Die Parade findet am 1. März (Freitag) im Forum statt. Einlass ist um 18.11 Uhr, um 19.11 Uhr beginnt das Programm.

„Um möglichst vielen gerecht zu werden, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, im Anschluss an die Parade zur After-Show-Party in das Forum zu kommen“, erklärt OHK-Sprecher Andreas Messing. „Nach der Veranstaltung werden die Tische und Stühle an die Seite geräumt. Dann lädt DJ Dennis Hunke zur großen Polonaise im ganzen Forum ein.“

Neu ist, dass es auch für die Party nach der Parade im Vorverkauf vergünstigte Karten zu kaufen gibt. Wer das volle Programm möchte, also inklusive der Parade mit Büttenreden und Tanzdarbietungen, kann eine Karte für die Parade im Vorverkauf für 12,50 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro erstehen. Wer nur tanzen und feiern möchte, kann eine Karte für die Party erwerben. Diese gibt es im Vorverkauf für 5 Euro und an der Abendkasse für 10 Euro.

Der Kartenvorverkauf startet am kommenden Sonntag (17. Februar) um 12.12 Uhr im Torhaus am Kirchplatz. Pro Person können maximal zehn Karten für die Parade gekauft werden.