Heute (Donnerstag) um 17 Uhr endet die vorgezogene Anmeldewoche an der Anne-Frank-Gesamtschule ( AFG ). „Bereits jetzt haben schon deutlich mehr Eltern ihre Kinder an der AFG angemeldet als in den vergangenen Jahren. Die Sechszügigkeit der Schule mit den beiden Standorten Billerbeck und Havixbeck ist gesichert“, berichtet Dr. Torsten Habbel .

„Selbstverständlich“, betont der Schulleiter, „haben alle Anmeldungen die gleiche Chance. Es ist egal, ob die Eltern am Montag oder am Donnerstag ihr Kind anmelden. Diese persönliche Anmeldung, die wir nur am Standort in Havixbeck durchführen, ist jedoch notwendig, die Online-Anmeldung reicht nicht.“

Ab Freitag (15. Februar) wird Dr. Torsten Habbel gemeinsam mit Vera Thomas, Abteilungsleiterin für die Jahrgangsstufen 5 bis 7, die zahlreichen Anmeldungen sichten und nach den Vorgaben des Schulgesetzes entscheiden, wen die Schule aufnehmen darf.