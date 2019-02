Zum 17. Mal machte sich der Chor „Cantate“ auf den Weg nach Coesfeld und verbrachte dort ein Intensiv-Probenwochenende in der Kolping-Bildungsstätte. Zunächst stand die Stimmbildung auf dem Programm. Weiter ging es mit den Liedern „Wunder geschehen“, „Die Rose“, „Abide With Me“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“. Zudem wurden die Lieder für die nächsten Gottesdienst-Termine einstudiert.

Pfarrer Siegfried Thesing besuchte „Cantate“ am Samstagabend und feierte mit den Chormitgliedern eine Eucharistiefeier. Der Gottesdienst stand unter dem Thema „Das Netz, das uns verbindet“. Der Abend klang in gemütlicher und sangesfreudiger Runde aus. Am Sonntag wurden die geübten Stücke vom Vortag noch einmal vertieft.

Auf dem Programm von „Cantate“ stehen in diesem Jahr wieder unterschiedliche Gottesdienste, wie zum Beispiel der Karnevalsgottesdienst am 24. Februar (Sonntag), Hochzeiten, Silberhochzeiten und der Erntedankgottesdienst im Oktober.

Wer „Cantate“ kennenlernen möchte, ist donnerstags um 20 Uhr zu den Chorproben im Torhaus am Kirchplatz eingeladen. Weitere Informationen stehen auf der Homepage www.kath.kirche-havixbeck.de/gruppen/singen/cantate.