Zuzug junger Familien ist eine Herausforderung

In einem komplexen Verfahren ermittelt das Kreisjugendamt Coesfeld den Bedarf an Kita-Plätzen. „Das Jugendamt führt gemeinsamen mit den Kommunen vor Ort die Bedarfsplanung für jedes Kindergartenjahr durch. Auf Grundlage der Einwohnerzahlen zum 31. Juli aus dem Einwohnermeldeamt wird im Herbst eine Prognose durch das Jugendamt erstellt und mit der jeweiligen Kommune und den Einrichtungen besprochen“, erklärt Ingo Niehues vom Kreisjugendamt.

Auf dieser Basis würden bereits erste Lösungsansätze für notwendige zusätzliche Plätze und Gruppen gesucht. Anschließend finden bis spätestens Anfang Dezember die Anmeldewochen in den Kindertageseinrichtungen statt. Die Daten der Kinder werden von der Kita anschließend an das Jugendamt übermittelt. Auf Grundlage der vorhandenen Strukturen (Wie viele Kindergärten? Wie viele Gruppen? Wie viele Plätze für Kinder unter drei und über drei Jahre?) erstellt das Jugendamt eine Übersicht der Anmeldungen und bespricht im Januar des Jahres die Situation.

Wie kann es dazu kommen, dass zu wenige Plätze für Kinder vorhanden sind? „Die Bedarfsplanung im Bereich der Kindertageseinrichtungen stellt das Jugendamt, die Kommunen sowie die Träger der Einrichtungen vor besondere Herausforderungen“, erläutert Ingo Niehues auf Nachfrage unserer Zeitung. Neben den zu erwartenden Geburten müssten auch die Zuzüge junger Familien bei der Bedarfsplanung mit kalkuliert werden.

Für den Bereich der Kinder über drei Jahre liegt die Quote der Kinder, die eine Einrichtung besuchen, nahe an der 100-Prozent-Markt. Bevor die Jungen und Mädchen in der Kommune als über Dreijährige eine Kita besuchen, besteht ein Vorlauf von drei Jahren.

„Herausfordernd bleibt der hohe Zuzug junger Familien, gerade in den Kommunen rund um Münster. Die Bedarfsplanung für den Bereich der unter Dreijährigen stellt sich als schwierig dar“, verdeutlicht der Mitarbeiter des Jugendamtes. Kinder hätten ab Vollendung des ersten Lebensjahres einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. In der Bedarfsplanung müsse mit Erwartungen gerechnet werden, wie viele Kinder in dem Jahr in der Kommune geboren werden und wie viele Eltern den Platz für ihre Kinder in Anspruch nehmen.

Die Prognosen basieren auf den Erfahrungswerten der Vorjahre zuzüglich einer Steigerung von zwei Prozentpunkten in den Anmeldequoten pro Jahr. Um die pädagogische Qualität in den Gruppen nicht zu gefährden, können die Einrichtungen ihre Gruppen nur im geringen Maße überbelegen (maximal zwei Kinder pro Gruppe).