„Nach hundert Jahren möchte ich gelesen werden“, schrieb einst Annette von Droste-Hülshoff an eine ihrer Freundinnen. Am 10. März (Sonntag) erzählt Ulla Homfeld über ihre Annäherung an die Dichterin ab 16 Uhr in der Schul- und Gemeindebibliothek Havixbeck. In einem Vortrag und im Bild stellt Ulla Homfeld die Familienangehörigen und den engen Freundeskreis der Droste vor.

Bei einer Tasse Tee oder Kaffee inklusive einem Gebäckstück haben die Teilnehmer anschließend Gelegenheit, den Film „Berührungen – Ullas Wege zu Annette von Droste Hülshoff“ zu sehen. Hier erfahren sie in sehr persönlichen Schilderungen und Hinweisen auf Annettes Texte weitere Informationen zum Leben und Lebensumfeld der Dichterin.

„Der Verein ‚KulturGUT‘ freut sich, dieses außergewöhnliche kulturelle Angebot präsentieren zu können und noch mehr darüber, dass es gebührende Resonanz findet“, teilte Andrea Toloczyki mit.