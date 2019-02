Jakob Wilmesmeier (18) trat gemeinsam mit seinen Mitschülern Johanna Lux (17) und Nick Lechtenbörger (18) im Arbeitsgebiet „Technik“ an. Die drei Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums Münster führten in ihrem Forschungsprojekt Messungen zur Effizienzbestimmung an einem Modell einer Solarthermie-Anlage und Optimierung des Systems durch. Die drei Schüler belegten den dritten Platz. Dieser wurde mit einen Preisgeld von 45 Euro, gestiftet vom Verein Deutscher Ingenieure, belohnt. Als Lehrer betreuten Sven Friedrich und Johannes Kettner die Nachwuchsforscher.

Die 126 Teilnehmer des Wettbewerbs „ Jugend forscht “ präsentierten insgesamt 74 Arbeiten in der Stadthalle in Münster-Hiltrup der Jury und interessierten Besuchern.