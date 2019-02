Fröhliche Predigt in Reimform

„Ab in die Bütt“, hieß es in St. Dionysius. Mit bunten Hüten auf den Köpfen und reich geschmückt hatten sich viele närrische Havixbecker zur Karnevalsmesse am Sonntagabend in der Pfarrkirche eingefunden.

Auch Pfarrer Siegfried Thesing und Pastoralreferent Jens König-Upmeyer zeigten sich fesch kostümiert und in bester Karnevalslaune. Sie ließen es sich nicht nehmen, die Predigt in Reimform und karnevalistisch fröhlich vorzutragen. Am Ende lagen sich die meisten Besucher der Messe kichernd und freundschaftlich in den Armen.

Das Kinderprinzenpaar Luna Schlarmann und Felix Spindelndreier machte die Pfarrkirche zu seiner Bühne. Die jungen Tollitäten präsentierten ihren Gardetanz vor dem Altar.

Die insgesamt lockere und fröhliche Atmosphäre stimmte alle Teilnehmer auf die fünfte Jahreszeit ein, die am kommenden Sonntag (3. März) ihren Höhepunkt mit dem Karnevalsumzug in Havixbeck finden wird.