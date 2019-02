Zur Generalversammlung des Kirchenchors St. Dionysius und St. Georg waren die Sängerinnen und Sänger fast vollzählig in der Kaffeewirtschaft Oeding Erdel in Hohenholte erschienen. Besonders begrüßt wurde die neue Leiterin des Kirchenchors, Daria Vennemann-Sobanski .

Nach dem Grußwort von Präses Pfarrer Siegfried Thesing waren die Regularien schnell abgehandelt. Den Kassenbericht trug Gertrud Reinker vor. Ihr wurde durch die Kassenprüfer eine ordnungsgemäße Buchführung bescheinigt. Über die Aktivitäten des Kirchenchors im abgelaufenen Jahr berichtete die stellvertretende Vorsitzende, Gisela Schleinhege.

Dem kompletten Vorstand wurde durch die Versammlung die Entlastung erteilt. Die zur Wahl stehenden Vorstandsmitglieder wurden anschließend mit großer Mehrheit wiedergewählt.

Chorleiterin Daria Vennemann-Sobanski stellte die nächsten Termine und musikalische Ideen für die Chorarbeit vor. Am Gründonnerstag (18. April) um 20 Uhr in St. Dionysius Havixbeck und am Ostersonntag (21. April) um 9.30 Uhr in der St. Georg Hohenholte wird der Kirchenchor die Liturgiefeiern mitgestalten.