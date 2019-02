Elferrat polierte „Waldbank“ auf

Bei herrlichstem Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen traf sich die Hohenholter Karnevalsgesellschaft (HoKaGe), um die Kutsche des Prinzenpaares für den bevorstehenden Rosenmontagszug aus dem Unterstand zu holen. Angeführt von Zeremonienmeister Andreas Overwaul , dem Prinzenpaar Carsten I. und Sabrina I. Achrainer sowie dem alten Prinzenpaar Dirk I. und Elisa I. Tigger, machte sich der Elferrat nebst Anhang zu Fuß auf den Weg zum Landgasthaus Overwaul.

Die Karnevalisten wanderten durch Walingen und Herkentrup. Eine Rast wurde an der HoKaGe-Vereinsbank, die in der Nachbarschaft der Familie Veelker ihren Platz hat, eingelegt. Mitglieder des Elferrates haben die „Waldbank“ komplett renoviert. Das Holz der Sitzfläche und der Lehne wurde erneuert. Auch die Eisenstützen wurden gereinigt. In der Sonne glänzte das an der Lehne neu angebrachte Schild, das an den 50. Hohenholter Karneval im Jahr 2017 erinnert.

Schon seit Jahrzehnten hat dieser Ruheplatz für die Narren aus dem Stiftsdorf eine besondere Bedeutung. „Hier wird beim Abholen der Kutsche immer eine Pause eingelegt, da die Bank die Hälfte der Strecke kennzeichnet“, berichtet der Sekretär der Karnevalgesellschaft, Jens Thewes . Nun seien alle Bürger eingeladen, dort zu verweilen und Platz zu nehmen.

„Die Sonne strahlt, die Prinzenpaare strahlen und die Bank strahlt im neuen Glanz. Besser kann man die Bank nicht den Hohenholter und Havixbecker Jecken übergeben“, freute sich Jens Thewes über die geleistete Arbeit.

Weiter ging es zum Landgasthaus Overwaul, wo die Kaffeetafel bereits gedeckt war. In der geselligen Runde versuchte der Elferrat nachzuvollziehen, wie lange diese Tradition schon besteht. „Die Prinzenkutsche, die am Rosenmontag beim Umzug zum Einsatz kommt, gehört Ludger Overwaul und wurde jetzt zum ungefähr 30. Mal abgeholt“, berichtet Jens Thewes.

Ebenso ist es inzwischen guter Brauch geworden, den Rückweg bequem mit dem Bus zurückzulegen und sich beim Prinzenpaar des Vorjahres zu versammeln. Bei Dirk I. und Elisa I. Tigger verspeisten die Narren die vorbereiteten Eier und Schinkenbrote.

„Wenn nächste Woche so ein Wetter ist, kann man am Rosenmontag einen super Umzug erwarten,“ blickte Jens Thewes dem Höhepunkt der fünften Jahreszeit in Hohenholte entgegen. Der Umzug startet am 4. März um 10.11 Uhr.