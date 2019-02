„Kommt, alles ist bereit!“, lautet das Motto des Weltgebetstags der Frauen. Dieser wird am kommenden Freitag (1. März) auch im evangelischen Gemeindezentrum in Havixbeck gefeiert. Das ökumenische Weltgebetstags-Team lädt alle Interessierten um 17 Uhr ein, Slowenien durch Landesinformationen, Musik und typische Speisen kennenzulernen. Den Gottesdienst feiern die Teilnehmer im Anschluss gegen 18 Uhr. „Lassen Sie sich mit uns ein auf eine Reise in ein beeindruckendes Land, dass uns auf diese Weise näher kommt“, ruft das Vorbereitungsteam zum Besuch auf.

Der von slowenischen Frauen vorbereitete Gottesdienst entführe die Teilnehmer in das Naturparadies zwischen Alpen und Adria, heißt es in einer Pressemitteilung. Und er biete Raum für alle. Es sei noch Platz – besonders für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt würden wie Arme, Geflüchtete, Kranke und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Titelbild symbolträchtig umgesetzt.

In über 120 Ländern rufen ökumenische Frauengruppen zum Mitmachen beim Weltgebetstag auf. Slowenien ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union. Von seinen gerade mal zwei Millionen Einwohnern sind knapp 60 Prozent katholisch. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben.

Bis zum Jahr 1991 war Slowenien nie ein unabhängiger Staat. Dennoch war es über Jahrhunderte Knotenpunkt für Handel und Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse mit. Bereits zu Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Slowenien als das Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der Balkanroute, auf der im Jahr 2015 Tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete Menschen nach Europa kamen.

Durch Kollekten und Spenden zum Weltgebetstag der Sloweninnen fördert das deutsche Weltgebetstagskomitee die Arbeit seiner weltweiten Partnerinnen. In diesem Jahr geht es besonders um Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tisch sitzen können“. Deshalb unterstützt die Weltgebetstagsbewegung aus Deutschland Menschenrechtsarbeit in Kolumbien, Bildung für Flüchtlingskinder im Libanon, einen Verein von Roma-Frauen in Slowenien und viele weitere Partnerinnen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika.