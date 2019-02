Elke Hoffmann übernimmt Vorsitz

Die weibliche Führungsspitze bleibt, nur in anderer Besetzung. So hat die Jahreshauptversammlung des CDU-Gemeindeverbands Havixbeck es entschieden. Nach sechs Jahren übergab Anke Leufgen den Vorsitz in die Hände von Elke Hoffmann .

Am Dienstagabend fanden sich die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes zum letzten Mal im Möbelhaus Frede ein, um Rückschau auf 2018 zu halten und neue Pläne für 2019 zu schmieden. Denn in diesem Jahr stehen sowohl der Kreisparteitag als auch die Europawahl an. Bei beidem wolle und müsse die CDU sich gut präsentieren. „Gerade die Europawahl ist wichtig, denn Europa ist ein einzigartiges Friedensprojekt“, appellierte die scheidende Vorsitzende Anke Leufgen an ihre Mitstreiter. „Selbstverständlich ist der Fortgang der EU nicht, blickt man auf den Brexit oder das Konfliktpotenzial rund um das Flüchtlingsthema. Deshalb muss die EU ihr Schicksal mehr in die eigenen Hände nehmen.“

Dazu könne die CDU Havixbeck Verstärkung aus der Bürgerschaft gebrauchen. 167 Mitglieder zählt der Gemeindeverband derzeit. Davon seien lediglich 40 Frauen und generell seien 46 Prozent aller Mitglieder älter als 70 Jahre. „Wir müssen gezielt mehr junge Frauen ansprechen“, forderte Leufgen, um die Partei und den demokratischen Grundgedanken auch in Havixbeck weiter hochzuhalten.

„Demokratie ist ein Teamsport. Sie entfaltet sich am besten, wenn alle mitmachen“, befand auch der Havixbecker CDU-Bundestagsabgeordnete Marc Henrichmann.

Während der Jahreshauptversammlung ehrte Anke Leufgen (3.v.l.) die langjährigen CDU-Mitglieder (v.l.) Ulrich Lork, Berthold Lenter, Ulrich Franke und Heinz Nordhoff. Foto: Maxi Krähling

Deshalb freute sich der Vorstand, insgesamt neun Mitglieder für ihr langjähriges Engagement für die Partei würdigen zu können. Seit 65 Jahren ist Ludwig Schleithoff-Reiwick bereits bei der CDU Havixbeck dabei. Seit 50 Jahren treten Heinz Nordhoff, Franz-Josef Spüntrup und Hermann Wildermann für die Partei ein. Berthold Lenter, Josef Große Verspohl und Ulrich Lork freuten sich über die Urkunde für 40-jährige Mitgliedschaft sowie Ulrich Franke und Heinrich Weiligmann für 25-jährige Mitgliedschaft.

Im Vorfeld der turnusgemäßen Vorstandswahlen hatte Anke Leufgen bereits verkündet, nicht erneut für den Posten der Vorsitzenden anzutreten. „Die letzten Jahre haben mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe für mich selbst viel lernen dürfen. Ich darf mich auch bei allen anderen Akteuren bedanken, die sich im Vorstand oder im Gemeinderat eingebracht haben“, so Leufgen. Die Kommunalpolitik habe häufig mit Kritik und Besserwisserei zu kämpfen. Auch vor dem Privaten mache das keinen Halt, bedankte sich Leufgen für das Engagement und Durchhaltevermögen der CDU-Mitglieder.

Bei der Neubesetzung der Position folgten die Mitglieder dem Vorschlag des Vorstands und wählten Elke Hoffmann zur Vorsitzenden des Gemeindeverbands. Alle anderen Amtsinhaber des geschäftsführenden Vorstandes wurden wiedergewählt. Anke Leufgen bleibt im Vorstand als Beisitzerin vertreten.

„Ich möchte ein dickes Lob und einen großen Dank an dich für die vertrauensvolle Zusammenarbeit loswerden. Gemeinsam haben wir die ein oder andere Schlacht geschlagen. Und ich bin mir sicher, dass wir auch weiterhin in neuer Besetzung gut zusammenarbeiten werden“, bedankte sich der CDU-Landtagsabgeordnete Wilhelm Korth bei Leufgen.