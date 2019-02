KÖB-Team betreut 1000 aktive Leser

Alle Hände voll zu tun hatte das ehrenamtlich aktive Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei (KÖB) in den vergangenen Tagen. Ein ganzer Schwung neu angeschaffter Bücher wurde für die Ausleihe vorbereitet. „Wir haben einen Großeinkauf gemacht“, berichtet KÖB-Leiterin Eva Wessels . „Viele Wünsche von Lesern, die noch offen waren, konnten wir auf diese Weise erfüllen.“

Bevor die Neuanschaffungen zur Ausleihe ins Regal gestellt werden können, haben die Ehrenamtlichen einige Dinge zu erledigen. In eine stabile Folie werden die Bücher zum Schutz vor Verschmutzungen von Hand eingeschlagen. Jedes Buch erhält einen Barcode, über den es durch das elektronische Verbuchungssystem identifiziert werden kann. Und schließlich sind die Medien in den elektronischen Katalog der KÖB einzupflegen.

Die Bücherei am Kirchplatz von St. Dionysius verfügt über einen Bestand von über 10 000 Medien. Sachbücher, Romane, Kinderbücher, Kindersachbücher, Jugendbücher, Kinder- und Reise-Videos sowie DVDs, Kassetten, CDs und Spiele werden auf zwei Etagen präsentiert. Auch mehrere Zeitschriften hält die KÖB vor.

„Wir sind eine Freizeit-Bücherei“, umschreibt Eva Wessels die Interessengebiete der aktuell rund 1000 aktiven Nutzer der Bibliothek. Die Mehrzahl der Leser sei unter zehn Jahre oder über 40 Jahre alt. „Dazwischen haben wir nur wenige Nutzer“, erklärt die Büchereileitern.

Ergänzt wurde der Bestand jetzt um 21 Bücher im Bereich „Schöne Literatur“, der Romane, Krimis und Thriller umfasst. 29 Neuanschaffungen gibt es in der Kategorie „Kinderbücher“, zu der Bilderbücher, Kinderbücher und Spiele zählen. Außerdem stehen nun weitere 28 Sachbücher in den Regalen. Hier hat das KÖB-Team einen Trend ausgemacht: Neben Gesundheit, Ernährung und Kochen gebe es ein vermehrtes Interesse an Büchern zum Thema Selbermachen, sei es Nähen und Handarbeiten, kreatives Basteln oder Heimwerken.

Bei Kindern seien momentan die Reihen „Das Hotel der verzauberten Träume“ und „Woodwalkers“ gefragt, so Maria Lachnicht vom KÖB-Team. Für die jüngsten Leser gebe es neue Bilderbücher und kindgerechte Sachbücher aus der Reihe „Guck mal“.

Wer sich über das Medienangebot der Katholischen Öffentlichen Bücherei in Havixbeck informieren möchte, kann dies auch bequem von zu Hause aus tun. Über das Internet kann der Bestand im Onlinekatalog „Web­opac“ durchstöbert werden. Erreichbar ist dieser unter der Internetadresse webopac.bistum-muenster.de/havixbeck.