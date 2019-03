Drei Generationen schreiben

In manchen Familien klappt es noch mit dem Lesen. Und bei anderen sogar zusätzlich mit dem Schreiben. Nachdem Ludger Hecking und Matthis Mertens – Großvater und Enkel – im vergangenen Jahr das Buch „100 Menschen von Bedeutung“ herausgebracht haben, wurde daraus inzwischen ein Familienprojekt, aus dem nun der kleine Verlag „Lies mal anders“ entsprungen ist. Anne-Marie Mertens, die Mutter von Matthis, hat gleich drei Werke für Kinder mit eingebracht.

Autoren aus drei Generationen bringen in dem neuen Verlag ihre persönlichen Erfahrungen aus ihrer Zeit und ihrer Welt ein und laden die Menschen ein, selbst zu entscheiden, wem sie sich anschließen möchten.

„Der Titel ‚100 Menschen von Bedeutung‘ fand viel Gehör bei den Menschen“, berichtet Matthis Mertens, der kurz vor dem Abitur steht. „In diesem Buch finden sich 100 Menschen, die unsere Welt mit ihrem Leben verändert haben.“ Das Buch vereint eine kompakte Zu­sammen­fassung des Lebens­laufs der jeweiligen Person, einige Zitate und einen subjektiven Versuch der Bewertung oder Kommen­tierung des Lebenswerks oder der Person selbst, welche von den Autoren, gestützt auf Experten-Meinungen oder auf aktuellen Erkenntnisse, geschrieben wurde.

Ludger Hecking hat wiederum nun alleine ein Buch verfasst mit dem Titel „100 Orte von Bedeutung“. Gestaltung und Bildauswahl sind von Matthis Mertens. In diesem Buch werden 100 Orte beschrieben, an denen Dinge geschehen sind, die das Leben verändert haben. Es finden sich Ortschaften, Städte oder auch Schlösser aus Deutschland und angrenzenden Ländern. Das Buch vereint eine kompakte Darstellung der wichtigsten Fakten mit einer Beschreibung früherer und heutiger Verhältnisse. Auch wird die Entstehung des jeweiligen Ortes behandelt.

„Wir haben jetzt die Produktion und den Vertrieb selber in der Hand“, verweist Matthis Mertens auf die neuen Aufgaben innerhalb der Familie. Das Logo wurde von einem Freund entwickelt und zeigt auch, wie viele Gedanken sich das junge Unternehmen macht. „Klein fängt man an“, so der junge Verleger, der erst in Kürze 18 Jahre alt wird und dann offiziell in das Geschäft einsteigen kann.

Seine Mutter indes legte bereits drei Bücher vor, die sich an Familien mit Kindern richten. Die „Achtsamkeitslieder für Kinder“ beinhalten alte Melodien mit neuen Texten. Mit den eigenen Kindern oder Enkeln kann man mit altbekannten Melodien neue kindgemäße Texte singen. „Denn welcher Bauer spannt im Märzen heute noch sein Ross vor den Pflug?“, erklärt Matthis Mertens die Idee seiner Mutter. Auch die anderen beiden Bücher mit den Geschichten von „Leo und Joni“, in der die moderne Sichtweise des Menschen mit der des Glaubenden kindgerecht, kreativ und ohne moralischen Zeigefinger verglichen wird.

Alles in Allem ist die kleine Nebenaufgabe des Familienprojekts auf einige Schultern verteilt. Matthis freut es besonders, dass er gemeinsam mit seinem Großvater, seiner Mutter und nicht zuletzt seinem Vater diese Idee umsetzen kann. „Das nächste Buch ist in der Mache. Verraten darf ich aber nicht zu viel. Der Autorenkreis soll sich erweitern“, so Matthis, der sich in diesen Wochen ganz auf seine Abi-Klausuren stürzen muss. „Wird schon klappen“, ist er zuversichtlich, was seine Zukunft angeht.