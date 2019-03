Um 10.11 Uhr kam die Sonne hervor

Kaum zu glauben, der Rosenmontagszug setzte sich in Gang und schon brach die Sonne aus den Wolken über dem Stiftsdorf hervor und alle jubelten umso mehr. Um 10.11 Uhr setzte sich die motorisierte Kutsche mit dem Prinzenpaar Sabrina I. und Carsten I. einschließlich Gefolge an der St.-Georg-Kirche in Gang. Und schon gab es kein Halten mehr. „Hohenholte, Helau“, skandierten Groß und Klein dem Karnevalstross entgegen.

Gefühlt war ganz Hohenholte auf den Beinen. „Wir kommen aus Nienberge extra mit unseren Kindern hierher und es ist wie immer genau richtig“, meinte eine Mutter, die noch Bekannte aus Altenberge im Schlepptau hatte. Ganze 13 Wagen, mit der Jugend besetzt, kurvten rund um die Kirche. Musik und Gesang hatten auch den letzten Einwohner geweckt.

Rosenmontagszug in Hohenholte 2019 1/45 Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Der Rosenmontagszug in Hohenholte ist besonders bei Familien mit kleinen Kindern beliebt. Foto: Marco Steinbrenner

Im Gerätehaus der Feuerwehr empfingen die Jungen und Mädchen des St.-Georg-Kindergartens die Karnevalisten einschließlich Prinzenpaar. Es wurde geklatscht und gesungen – und schon ging es weiter. Voran der Spielmannszug Amelsbüren.

„Wir hatten nie den Gedanken, den Zug abzusagen“, erklärte Zeremonienmeister Andreas Overwaul. Dass die Sonne sich noch blicken ließ, hatte er vorausgesagt. Der Hohenholter Zug habe keine Wagen mit Styroporaufbauten. Deshalb hatte die kfd-Theatergruppe auch keine Angst um ihren Trecker. Die einzige Fußgruppe jubelte und tanzte nach ganzen Kräften. In jedem Jahr gestalten die Frauen den Hohenholter Karneval mit. „Eine klare Sache“, sagte Annette Beckmann.

Und wie haben die tollen Tage dem Prinzenpaar gefallen? „Es war eine tolle Zeit und es hat super Freude bereit beim Karneval in unserem schönen Ort“, kommentierten Carsten und Sabrina Achrainer ihre Amtszeit, die am Rosenmontag ihren Höhepunkt erreichte.

Polizei und Zugkommandant hatten nichts anzumerken: „Alles prima!“