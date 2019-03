Bänke raus – eigene Stühle rein

Die Kirchenhäuser werden immer leerer an den Gottesdiensten. In der St.-Georg-Kirche in Hohenholte wird dies in der kommenden Fastenzeit neu gedacht und erlebt. „Hier wird ein neuer und anderer Blick auf den Innenraum der Kirche gewagt“, berichtet Hendrik Tigger vom Ortsausschuss.

Der vordere Teil der Kirche wird am kommenden Samstag (9. März) quasi „leer gestellt“. Dort werden die Kirchenbänke für die Fastenzeit ausgeräumt. Alle Gottesdienstbesucher und die Besucher der Fastenaktionen sind dazu eingeladen in der so neu geschaffenen „Leerstelle“, ihre eigenen Sitzgelegenheiten (Stühle, Sessel, Sitzsäcke, Bänke) mitzubringen, die während der Fastenzeit in der Kirche bleiben sollen und können.

Der Altar und der Ambo werden in den Mittelgang der Kirche gerückt, so werden die verbleibenden Bänke im hinteren Teil der Kirche und die Sitzgelegenheiten im vorderen Teil miteinander verbunden.

„Jede Samstagabendmesse in der Fastenzeit wird mit einer ‚Frage der Woche‘ verbunden, die sich um das Thema Bänke dreht“, erklärt Tigger. Die Frage wird sichtbar an eine Wand im Kirchenraum gehängt. So hat während der Woche jeder Kirchenbesucher die Möglichkeit, auf den ausliegenden Karten Antworten oder Gedanken zu formulieren und diese in einen bereitliegenden Kasten zu legen. Am darauffolgenden Samstag fließen diese Gedanken in die Feier des Gottesdienstes mit ein.

Im Anschluss an jede um 18 Uhr beginnende Samstagabendmesse in der Fastenzeit finden ab 19 Uhr in der Kirche Aktionen statt.

Am 9. März (Samstag) wird ein Film über Papst Franziskus auf großer Leinwand vorgeführt.

Am 16. März (Samstag) wird ein Dokumentationsfilm über den Frühling in Europa – von den Alpen bis zum Polarkreis – der in Hohenholte wohnenden Filmemacher Thomas Willers und Heidi Engelhardt gezeigt.

Am 23. März (Samstag) wird bei der Aktion „Kostbarkeiten – eine Lesenacht in Hohenholte“ vorgelesen. Interessenten, die zum Motto passende Texte von maximal 10 bis 12 Minuten Länge vorlesen wollen, melden sich bitte mit ihrem Textvorschlag bei Petra Schäfers, ✆ 0 25 07/57 22 66.

Die Messe am 30. März (Samstag) wird als Schlagergottesdienst gestaltet, mit der Möglichkeit zum anschließenden Rudelsingen.

Am 6. April (Samstag) findet das Fastenessen erstmals in der Kirche statt. Nach einer Erbsensuppe wird Lena Gelsterkamp vom päpstlichen Missionswerk für Kinder im Bistum Aachen einen Vortrag zum Titel „Buen Vivir – Anregungen aus Lateinamerika zum Leben in einer zukunftsfähigen Welt“ halten.

Zur Einstimmung auf die Karwoche wird am 13. April (Samstag) die Audio-Slide-Show zum Ostergarten aus Lego-Steinen des Dekanates Werl vorgeführt.

Zusätzlich wird es in der Kirche 40-minütige Frühschichten mit Qi Gong in der Fastenzeit geben. Diese beginnen jeweils donnerstags um 7.30 Uhr am 14. und 28. März sowie am 11. April.

„Die Fastenaktion wird am Dienstag nach Ostern mit dem Einräumen der Bänke beendet“, so Hendrik Tigger. Das Treffen dazu ist am 26. April um 17 Uhr an der Kirche St. Georg. Helfer sind immer willkommen. An diesem Tag sollen die mitgebrachten Sitzgelegenheiten abgeholt werden.

Der Ortsausschuss Hohenholte des Pfarreirats der katholischen Kirchengemeinde lädt alle Bürger ein und freut sich auf eine gefüllte „Leerstelle“, einen fruchtbaren Austausch und neue Perspektiven, so der Ausschuss, der sich eine gute Beteiligung wünscht.