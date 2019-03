Sorgen und Freuden mit Slowenierinnen geteilt

„Alles ist hier bereit!“, hieß Vikarin Dr. Hanne Lamparter die zahlreich erschienenen Frauen an den liebevoll geschmückten Tischen im evangelischen Gemeindezentrum willkommen. Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14, „Kommt, alles ist bereit”, luden die slowenischen Frauen zum Weltgebetstag der Frauen ein.

Und Havixbeckerinnen und Hohenholterinnen, ebenso wie andere ökumenische Frauengruppen in über 120 Ländern der Erde, taten es ihnen gleich. „Ein buntes, ein schönes Land erwartet uns”, wusste Vikarin Lamparter und grüßte in dessen Landessprache: „Dober dan!”

Das Weltgebetstags-Team, Havixbeck-Hohenholte, zu dem neben Dr. Hanne Lamparter auch Bea Kösters, Waltraud Holtkötter, Maren Workert, Monika Wellermann , Wiltrud Eschwaltrup, Ulrike Klauke, Beate von Schelve, Christine Schmitz, Bettina Storb, Brigitte Nissen, Renate Steinhöfel und Helen Strohmer gehören, hatte nicht nur für die festliche Dekoration, sondern auch für passende Speisen gesorgt. Mit slowenischer Gulasch- und Bohnensuppe brachten sie den Teilnehmerinnen das diesjährige Land des Weltgebetstags der Frauen kulinarisch näher.

Monika Wellermann informierte, angefangen mit der Künstlerin Rezka Arnuš, die das Titelbild des Tages geschaffen hatte, mit vielen Fotos über Slowenien. Es ist eines der jüngsten und kleinsten Länder der Europäischen Union mit vielen Naturschönheiten. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Der Weltgebetstag ist in diesem Land noch sehr jung. Erst seit 2003 gibt es ein landesweit engagiertes Vorbereitungsteam.

Wie von den Frauen in Slowenien vorbereitet, wurde auch in Havixbeck ein Gottesdienst gefeiert, in dem die Stimmen von Marjeta, Mojtsa, Marija, Ema und Natascha zu hören waren. Porträts, die den Teilnehmerinnen halfen, die Sorgen, Hoffnungen und Freuden der Frauen in Slowenien zu teilen.