Mit Jürgen Binder haben die Organisatoren einen renommierten Imkermeister eingeladen, der über den Wärmeorganismus des Bienenvolks berichten wird. Wärme ist essentiell für die Gesundheit und das Wohlbefinden der heimischen Bienen. Dabei geht es nicht um die umweltbedingte Außentemperatur, sondern vielmehr um das Brutraumklima im Bienenkasten.

Am Vormittag erfahren die Besucher, wie sie den Brut-und Lebensraum eines Bienenvolks im Jahresverlauf optimal an dessen Bedürfnisse anpassen. Nach der Mittagspause informiert Jürgen Binder über Wärmehaushalt und Schwarmtrieb der Bienen. „Für viele Imker und Bienenfreunde ist der alljährliche Havixbecker Imkertag ein im Kalender reservierter Termin. Oft reisen unsere Besucher extra aus den Niederlanden oder den benachbarten Bundesländern an“, sagt Werner Gerdes. Der Vorsitzende des Imkervereins Havixbeck und Umgebung rechnet in diesem Jahr wieder mit rund 200 Gästen.

Der Havixbecker Imkertag findet von 10 bis 15.30 Uhr im Landgasthaus Overwaul statt. Interessierte sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Verein freut sich jedoch über Spenden, um künftig namhafte Referenten wieder einladen zu können.