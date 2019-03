Der Karneval ist vorbei und die ersten Frühlingsboten sind zu sehen. Es ist die beste Zeit, die guten Vorsätze, für etwas mehr gesunde Bewegung in die Tat umzusetzen. Am besten mit regelmäßiger sportlicher Betätigung. Idealerweise mit einer der gesündesten Sportarten: dem Laufen. Das schreibt der Lauftreff Hohenholte in einer Pressemitteilung.

Im Vordergrund steht dabei, langsam eine Grundkondition aufzubauen, einen sauberen Laufstil zu trainieren und vor allem den Spaß am Laufen zu erfahren und sich wohlzufühlen. Nach drei Monaten sollte es jedem Teilnehmer möglich sein, 30 Minuten ohne Unterbrechung zu laufen.

„Dieses Ziel haben in den letzten drei Jahren alle unserer inzwischen mehr als einhundert Grundkurs-Teilnehmer locker erreicht“, so Chris Voll, Leiter und Trainer des Lauftreffs. „Wir freuen uns über jeden, der bei uns erlebt, welche positiven Auswirkungen die gemeinsame und regelmäßige Bewegung an der frischen Luft auf das persönliche Wohlbefinden hat.

Jeder kann bei uns mitmachen, unabhängig von Alter und dem aktuellen Fitnesszustand.“

Wie immer ist der Grundkurs in Hohenholte kostenlos und nicht an eine Vereinszugehörigkeit gebunden. Der Kurs startet am 2. April (Dienstag) um 18.30 Uhr am Sportplatz in Hohenholte, und auch alle weiteren Wochentermine sind identisch mit den Lauftreffzeiten, donnerstags 19.15 Uhr und samstags 11 Uhr.

► Anmeldungen unter: lauftreff@gs-hohenholte.de oder ✆ 0 25 07/61 41 43 möglich.