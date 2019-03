Das Solostück „Amara Tanta Tyri“ für zwei Klaviere und Orchester ist bereits mit den Solisten, dem Pianisten-Duo Martijn und Stefan Blaak, geprobt worden. Das Werk von Eduard De Boer, welches für die Brüder geschrieben worden ist, erlebt in Havixbeck die deutsche Uraufführung. Die Pianisten aus den Niederlanden sind wahre Virtuosen an ihren Instrumenten. Sie treten weltweit auf und haben verschiedene nationale und internationale Preise gewonnen. Sowohl für Solokünstler als auch Orchester ist das Zusammenspiel eine spannende Erfahrung und Herausforderung, teilte das Sinfonische Blasorchesters mit.

Ein weiterer Programm-Höhepunkt ist das Solostück „Concerto for Percussion and Orchestra“ von Gary D. Ziek. Ralf Bachmann , Schlagwerkprofi aus Havixbeck, wird in drei Sätzen an verschiedenen Instrumenten wie Marimba, Vibraphon und Glocken sein Können zeigen. Außerdem kommt bei dem musikalischen Querschnitt auch die ganze Percussion-Batterie zum Einsatz. Bachmann wird mit seiner charismatischen Bühnenpräsenz ein jeden in seinen Bann ziehen.

Mit den Werken „Fanfare and Flourishes“, „Saravus“ (Thiemo Kraas), „Luces & Sombras“ (Ferrer Ferran) steht das Blasorchester im Mittelpunkt und präsentiert seine klangvolle Bandbreite. Zum Abschluss dürfen sich die Zuschauer auf eine musikalische Zeitreise mit der „80er KultTOUR“ freuen. Das Orchester unter der Leitung von Dirk Annema verspricht einen unvergesslichen Konzertabend.