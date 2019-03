Die Tradition weiterdenken

„Nichts ist widerlicher als eine sogenannte Dichterlesung.“ Im Laufe seines Vortrags hatte Gastredner Dr. Jörg Albrecht dieses provokante Zitat des Schriftstellers Thomas Bernhard auf die Leinwand geworfen. Bierernst gemeint? Natürlich nicht. Vielmehr machte Albrecht – künstlerischer Leiter des Literatur- und Kulturzentrums Burg Hülshoff – deutlich, wie die staubige Veranstaltung, die Bernhard wohl meinte, in die Zukunft geführt werden könnte.

Zum Beispiel mit Literaten, die im Burgkeller mit dem Publikum beim Bier sitzen. Oder durch „inklusive Formate“ wie Lyriklesungen mit Übersetzung in Gebärdensprache. Albrechts Lichtbild-Vortrag über die Zukunft des Center of Literature sowie der Burg Hülshoff erntete beim Wintermahl der Bürgerstiftung Havixbeck im Landgasthaus Overwaul viel Beifall.

Die Bürgerstiftung begeht bald ihr zehnjähriges Bestehen, und Vorsitzender Klaus Gottschling konnte in seiner Begrüßung nicht ohne Stolz verkünden, dass in dieser Zeit mehr als 27 000 Euro an Havixbecker Einrichtungen wie die Musikschule, die Grundschule oder das Sandstein-Museum ausgeschüttet worden sind. Auch sei das Stiftungskapital von ursprünglich 50 000 Euro auf nun 125 000 Euro angewachsen. „Aus meiner Sicht eine vorzeigbare Bilanz.“ Das schmackhafte Vier-Gänge-Menü wurde abgerundet durch schmackhaften Jazz der Band „workout“ um Sängerin Barbara von Hövel.

Im Zentrum jedoch stand Gastredner Jörg Albrecht. „Wir wollen nicht alles ganz anders machen, sondern Tradition weiterdenken“, erklärte er. Dazu gehörten neben den genannten inklusiven Formaten auch Schüler-Projekte oder solche, die ein Publikum „ohne germanistischen Hintergrund“ ansprechen. Und: „Die Kosten, die entstehen, wenn wir Kunst und Kultur aufgeben, kann man nicht mehr einfangen.“

Albrecht bedauerte es ausdrücklich, das Datum des Internationalen Frauentages nicht bedacht und keinen Vortrag über die Droste und den Feminismus vorbereitet zu haben. Dafür wimmelte es in seinen Ausführungen von Gendersternchen (etwa für die „Lesebürger*innen“). Just diese Gender-Sprache wird derzeit von vielen Prominenten mittels einer Petition angegangen. Die Gesellschaft debattiert also noch über diese Form der „Sprachkultur“ – auf Burg Hülshoff ist die Frage offenbar schon entschieden.