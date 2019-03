Stühle aus dem Pfarrheim wurden von der KJG im Halbkreis in die Mitte gestellt. Die Kirchenbänke wurden durch die Firma Tigger in eine Scheune transportiert.

Die Messdiener hatten mit Pastoralreferent Jens König-Upmeyer ihre Laufwege in dem veränderten Altarraum abgestimmt. Einige Menschen hatten ihre eigenen Stühle in die Kirche gestellt, unter ihnen zwei Stühle, die früher im Gasthof Annegarn nur bestimmten Gästen vorbehalten waren.

Auch die Moderationswand mit der „Frage der Woche“ sowie das Stehpult mit dem Fach für die Antworten waren aufgestellt. Der Ortsausschuss war nun gespannt, wie die Aktion am Abend ankommen würde, schließlich hatte ein Gemeindemitglied, so berichtet Hendrik Tigger, im Vorfeld die zweifelnde Frage gestellt, was denn mit der Aktion „Leerstelle(n)“ überhaupt bezweckt werden sollte?

Der Gottesdienst am Samstagabend war überraschend sehr gut besucht und tatsächlich waren viele eigene Sitzgelegenheiten zu sehen. Neben Camping- und Kinderstühlen hatten es sich zwei Erstkommunionkinder auf einem großen Sitzsack gemütlich eingerichtet. Die beiden Mädchen hatten sich kurzerhand die Schuhe ausgezogen und drückten ihren Glauben in Socken aus. Für die gelungene Licht- und Toninstallation zeichnete Michael Schäfers verantwortlich. „Um den Altar stellte sich ein ganz anderes Gefühl der Gemeinschaft dar“, so Tigger.

Nach dem Schlusssegen und einer kurzen Pause, in der die „Nur-Messbesucher“ die Kirche verließen, wurde dann der Film „Papst Franziskus – Ein Mann seines Wortes“ von Wim Wenders im passenden Rahmen gezeigt. Gegen die Kühle im Kirchenraum hatte Petra Schäfers noch einige Decken mitgebracht. Nach über einer Stunde verließen die Besucher gut gelaunt den auf Zeit veränderten Kirchraum.

Die Frage der Woche: „Vermutlich sind die meisten mitgebrachten Sitzgelegenheiten bequemer als die Kirchenbänke. Wo habe ich es mir (zu) bequem gemacht, wo wir?“, darf nun beantwortet werden. Die Antworten werden dann in der kommenden Samstagabendmesse gesammelt vorgestellt. Am kommenden Samstag wird im Anschluss an die Messe die 45-minütige Dokumentation „Frühling in Europa“ zweier in Hohenholte lebender Filmemacher gezeigt.