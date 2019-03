Die Gemeindeverwaltung organisiert am 23. März (Samstag) wieder eine Müllsammelaktion. Dazu sind viele freiwillige Helfer notwendig. Gesammelt wird in Havixbeck und Hohenholte. Allerhand Müll wird wieder in der Umwelt zu finden sein. Wie im vergangenen Jahr beginnt die Aktion um 9 Uhr mit der Ausgabe der Müllzangen, Handschuhe und Müllsäcke im Foyer des Rathauses. Die Sammelaktion endet gegen 12 Uhr.

Wie die Verwaltung mitteilte, haben sich schon einige Vereine und Gruppierungen bisher bereit erklärt, den Müll aus der Landschaft zu sammeln. Die gesamte Stufe 6 der Anne-Frank-Gesamtschule und Bewohner der Außenwohngruppe der Stift Tilbeck GmbH werden sich ebenfalls beteiligen.

Die Firma Kellermann aus Nottuln wird auch in diesem Jahr wieder kostenlos einen Container für den zusammengetragenen Müll zur Verfügung stellen. Die Firma Remondis stellt kostenlos, wie in den vergangenen Jahren auch schon, Handschuhe und Müllsäcke für die Sammler zur Verfügung. Die Kosten für die Verpflegung werden auch von Remondis übernommen.

Für die Zurückkehrenden werden Kaffee und Kuchen und Getränke im Foyer des Rathauses bereitgestellt.

Wer noch Lust hat, sich an der Müllsammelaktion zu beteiligen, kann sich im Rathaus, Zimmer 4, oder unter ✆ 0 25 07/3 31 14 melden; auch Einzelsammler sind auch willkommen.

Ist die Müllsammelaktion aufgrund der Witterungsverhältnisse am 23. März nicht möglich, wird der Ausfall über die Westfälischen Nachrichten Havixbeck rechtzeitig bekannt gegeben.