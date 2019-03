Die freudige Entwicklung und Entdeckung der eigenen Stimme steht dabei im Mittelpunkt. Die Kinder erlernen den richtigen Umgang mit der Gesangsstimme und das Einfügen in den Chorklang.

Angefangen mit leichten Kanons, wird beim ein- bis zweistimmigen Singen das Halten der eigenen Stimme geübt. „In den letzten Jahren konnte unser Schulchor neben dem traditionellen Weihnachtskonzert in der Schule bei außerschulischen Auftritten wie in Gottesdiensten überzeugen“, so Schulleiterin Regina Sommer. Die Teilnahme am Schulchor ist für alle Kinder kostenfrei.

Die Kosten trägt seit vielen Jahren der Förderverein der Grundschule. Ihrem nächsten großen Auftritt sehen die Chorkinder mit großer Vorfreude entgegen. Beim Frühlingskonzert am 5. April (Freitag) präsentieren sie schwungvolle Lieder wie „Kommt, wir machen heut Musik”, „Tiritomba“ und „Ich lieb den Frühling”. Auch beim Kennenlern-Nachmittag der künftigen Erstklässler am 10. Juli wird der Schulchor mit Freude dabei sein und die neuen Schulkinder musikalisch willkommen heißen.