Kita, Anbau AFG, Nachfolge Berken

Die Gremien des Gemeinderats geben vor Ostern noch einmal Vollgas. Der Bauausschuss am morgigen Donnerstag (21. März) hat richtungsweisende Bauprojekte auf der Tagesordnung stehen. Der Beginn des öffentlichen Teils ist extra schon auf 18 Uhr angesetzt. Vorgestellt wird zunächst die geplante Erneuerung des ehemaligen Berken-Gebäudes in der Fußgängerzone.

Eine weitere Planung, die Bebauung auf dem Gelände der Firma Möbel Frede, wird während der Sitzung von einem Planer aufgezeigt. Das bestehende Möbelhaus wird abgerissen. Insgesamt entstehen auf der Fläche fünf Wohnhäuser, die barrierefreies Wohnen ermöglichen.

Etlichen Bürgern ist es wohl nicht entgangen, dass vor einigen Tagen das alte Sportheim an der Schützenstraße abgerissen wurde. Es diente in den letzten Jahren zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Aufgrund der knappen Kitaplätze könnte an dieser Stelle eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. Auch diese Möglichkeit ist schon voruntersucht worden und wird im Bauausschuss diskutiert. Investor, Betreiber und Gemeinde müssen dabei auf einen Nenner kommen.

Bereits im Jahr 2015 ist darüber politisch beraten worden, wie die städtebauliche Entwicklung des Grundstückes des ehemaligen Sportlerheims mit dahinterliegendem Kinderspielplatzareal erfolgen soll. Seinerzeit war die Entwicklung zu einer wohnbaulichen Nutzung vorgeschlagen und erörtert worden.

2015 ist jedoch aus verschiedenen Gründen beschlossen worden, die Planungen zunächst zurückzustellen. Die Nutzung des hinteren Grundstücks als Kinderspielplatz ist bereits seit Jahren aufgegeben.

Der aktuellen Kindergartenbedarfsplanung des Kreisjugendamtes ist zu entnehmen, dass neben der im Bau befindlichen neuen Vier-Gruppenanlage der Arbeiterwohlfahrt im Baugebiet Habichtbach II ein weiterer Bedarf an Kita-Plätzen in Havixbeck besteht. „Neben dem Angebot von zusätzlichen Gruppen in Provisorien ist es zwingend erforderlich, dass mindestens eine weitere neue Kita mit vier Gruppen gebaut wird“, berichtet Fachbereichsleiterin Monika Böse.

Zur Tatsache, dass die Gemeinde Havixbeck selbst zurzeit nicht über geeignete Grundstücke verfügt, konnte der Grundstückseigentümer dafür gewonnen werden, einer baulichen Entwicklung des Grundstückes zu einer Gemeindebedarfsfläche mit der Zweckbindung Kindertagesstätte zuzustimmen. Das Planänderungsverfahren kann in einem beschleunigten Verfahren durchgeführt werden, da die Voraussetzungen hierfür erfüllt sind.

Ein weiteres großes Bauvorhaben der Gemeinde Havixbeck ist die Erweiterung der Anne-Frank-Gesamtschule. Das Büro Peter Bastian aus Münster hat den Planungsauftrag erhalten, einen Entwurf für die Erweiterung der AFG zu erstellen. Die Kosten werden mit 3,58 Millionen Euro beziffert.

Inzwischen steht fest, dass eine europaweite Ausschreibung von Planungsleistungen erfolgen muss und sich die Umsetzung des Anbaus verzögert. Bestenfalls werde zum Schuljahr 2021/2022 mit der Fertigstellung gerechnet, so die Verwaltung. Ein Jahr später als gedacht.