„Das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Havixbeck wurde in den vergangenen drei Jahren erfolgreich durchgeführt“, zog Christian Zarmstorf , Klimaschutzmanager der Gemeinde, im Umweltausschuss am Mittwochabend Bilanz. Mehrere Maßnahmen zur Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes seien durchgeführt worden. Dadurch hätten auch Kosten gesenkt werden können.

Christian Zarmstorf rückte einige Schwerpunkte des Klimaschutzkonzepts in den Blickpunkt. Im Bereich der „Energieeffizienz“ sei unter anderem das Energiemanagement der Gemeinde auf den Weg gebracht worden. Darunter fielen auch die Planungen für eine neue Gebäudeleittechnik, die demnächst unter anderem im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule zur Anwendung kommen wird.

In die Kategorie „Regenerative Energien“ gehört die Installation der beiden neuen Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern der Baumberg-Sporthalle und der Anne-Frank-Gesamtschule. Beide Anlagen lieferten inzwischen Strom für die gemeindlichen Gebäude, führte Christian Zarmstorf aus.

Zur Sensibilisierung der Bürger für den Klimaschutz hätten die Klimaschutzwochen, die LED-Aktion, das Stadtradeln, Energieberatungen sowie Angebote in den Schulen und Kindertagesstätten beigetragen. Auf dem Gebiet des „Verkehrs“ begleitete Christian Zarmstorf Car-Sharing-Angebote und die Schaffung von Ladestellen für Elektroautos.

Gemäß Ratsbeschluss läuft die Stelle des Klimaschutzmanagers der Gemeinde Havixbeck Ende Mai aus. „Ich werde künftig in Frankfurt in der Energieberatung für Unternehmen tätig sein“, verriet Christian Zarmstorf im Umweltausschuss. Ausschussvorsitzender Dirk Eikmeyer dankte ihm für sein Engagement in Havixbeck.