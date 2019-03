Gelungener Start in die Frühlingssaison

Wenn der Verlauf der vergangenen beiden Wettkampf-Wochenenden auf eine Vorhersage für den Saisonverlauf im Frühling hindeutet, dann können sich die Sportler des Lauftreffs Hohenholte auf eine erfolgreiche Zeit einstellen. Denn die Ergebnisse für die Lauftreff-Mitglieder bei den Laufveranstaltungen in Ahlen, Münster und Coesfeld waren beeindruckend.

Jetzt zahlt sich aus, so der Lauftreff in einer Pressemitteilung, dass auch in den Wintermonaten regelmäßig dreimal in der Woche zusammen trainiert wurde und zusätzlich noch ein großer Teil der Mitglieder an den von den Trainern angebotenen speziellen Kursen zur Verbesserung der Lauftechnik und der Fitness teilgenommen hat.

Schon am vorletzten Wochenende, als zwölf Teilnehmer des Kurses zur Verbesserung der Zehn-Kilometer-Laufzeit bei dem Lauf rund um die Wibbelt-Kapelle in Ahlen gestartet waren, glänzten die Läufer aus Hohenholte mit hervorragenden Zeiten. Gleich vier erste Plätze für Heide Rüther, Stefanie Dickmänken, Gerd Dreisbach und Chris Voll , ein zweiter Platz für Barbara Idelmann und ein dritter Platz für Anja Gersie sprangen in den jeweiligen Altersklassen heraus.

Am vergangenen Samstag starteten drei Lauftreff-Mitglieder bei einem Halbmarathon am Aasee in Münster und konnten sich über den ersten Altersklassen-Platz für Barbara Menßen sowie zwei dritte Plätze für Christoph Dzionsko und Gerd Dreisbach freuen.

Und schließlich gab es am vergangenen Sonntag, als zwei große Gruppen des Lauftreffs beim Heidelauf in Coesfeld über die Kurzdistanz von 2,5 Kilometern und die Langdistanz von 9,2 Kilometern starteten, erneut ausgezeichnete Platzierungen, darunter zwei erste Plätze für Frauke Overwaul und Werner Struck und einen dritten Platz für Christoph Willeke auf der Kurzstrecke sowie drei erste Plätzen auf der Langstrecke für Anja Gersie, Heinz Höfener und Chris Voll, zwei zweite Plätze für Gerd Dreisbach und Leander Stumme und einen dritten Platz für Barbara Idelmann.