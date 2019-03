Im voll besetzten Haus Sudhues entführte Dr. Christof Spannhoff , wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für vergleichende Städtegeschichte und diesjähriger Preisträger des LWL-Preises für westfälische Landeskunde, am Mittwochabend die Gäste des Heimatvereins in die Zeit des Mittelalters, in der die heutigen Hof- und Familiennamen ihren Ursprung haben.

Dabei sind im ländlichen Bereich des Münsterlandes Hof- und Familienname kaum voneinander zu trennen. Den Rufnamen der Eigenhöfe wurden von den Grundherren Beinamen, die den Hof bezeichneten, hinzugefügt, um so eine Unterscheidung oder Identifizierung sicherzustellen.

Die Beinamen erschienen dabei bis ins 17. Jahrhundert hinein in verschiedensten ähnlich klingenden Namenformen. Sie ersetzten als Hofnamen häufig den Familiennamen. Bei Einheirat hatte der Besitznachfolger den Hofnamen anzunehmen. So konnte die Zugehörigkeit eines Hofes zu seinem Grundherrn über Jahrhunderte lückenlos dokumentiert werden.

„Der Bauer hieß wie sein Hof“, berichtet Heimatvereinsvorsitzender Friedhelm Brockhausen. Der Hof blieb bestehen, war eine konstante Größe, während die Menschen, die auf ihm lebten und arbeiteten, kamen und gingen.

Nachdem Dr. Spannhoff Bedeutung und Altersschichtung der Familiennamen vorgestellt hatte, fasste er zusammen: „Die Herausbildung der heutigen Hofnamen hat sich in einem langen Prozess entwickelt. Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde in den deutschen Staaten unter dem Einfluss der napoleonischen Gesetzgebung das Führen erblicher Familiennamen verbindlich vorgeschrieben. Spätestens mit der Einrichtung der Standesämter 1874/75 war dann die sogenannte ‚Versteinerung‘ der Familiennamen abgeschlossen.“

Zum Abschluss seines Vortrages gab Dr. Christof Spannhoff den Zuhörern Gelegenheit, nach der Herkunft ihrer eigenen Namen zufragen, wobei er keinem eine Antwort schuldig blieb, berichtet Friedhelm Brockhausen.