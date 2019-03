Mit Robert Gernhardt durch die Zeit und seine Gedichte. Darauf und auf Oliver Steller freute sich das Publikum am Donnerstagabend im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule. Denn der Rezitator und Musiker war eigentlich Gastgeber des Abends. Aber er stellte den bereits verstorbenen Schriftsteller Gernhardt in den Fokus, sprach und sang dessen Gedichte und bestritt sein Bühnenprogramm „hell & schnell“ gewohnt charmant und informativ.

„Heute Abend geht es ‚schnell und hell‘ zu, denn Gernhardt ist heiter“, führte Steller das Publikum ans Thema heran. So lotste er die Zuhörer durch die Biografie des Schriftstellers: von der Flucht der Mutter mit drei kleinen Kindern nach dem Krieg über das Leben in Göttingen sowie das Studium in Stuttgart und Berlin bis hin zu seiner Hochzeit und der Schaffensperiode in Frankfurt.

Unzählige Gedichte hat Robert Gernhardt in seinem Leben verfasst. „Das erste hat er mit 19 Jahren geschrieben und danach nie aufgehört, Gedichte zu schreiben“, informierte Steller sein Publikum. Das freute sich über Bekanntes von Gernhardt wie weniger Bekanntes – alles stets passend von Oliver Steller zur jeweiligen Geschichte und Lebenssituation Robert Gernhardts ausgewählt.

Wo Gernhardts Gedichte ohnehin schon unterhaltsam sind und sich pointenreich wenden, ergänzt Oliver Steller das mit seiner angenehmen Stimme und seiner unverwechselbaren Musik: Wahre Gedichte mit Sinn, Verstand und Humor, verschönert durch verständliche und sinnhafte Musik.