Der Verein zur Förderung des Glasfaserausbaus im Außenbereichs von Havixbeck hat in seiner ersten Mitgliederversammlung am Mittwochabend eine neue Beitragsordnung beschlossen. Die 170 Teilnehmer im Forum der Anne-Frank-Gesamtschule wurden zunächst noch einmal über das Glasfaser-Projekt informiert.

Angestrebt wird der flächendeckende Ausbau eines Glasfasernetz im Außenbereich. Dafür sollen von der Gemeinde Fördermittel beantragt werden. Die Gemeinde ist bereit, den Eigenanteil von 10 Prozent des Förderbetrages zu übernehmen. Geknüpft ist dies aber an die Bedingung, dass für den Ausbau der Bereiche, die nicht förderfähig sind, ein dem gemeindlichen Anteil entsprechender Betrag aufgebracht wird. Diesen wirbt der Förderverein nun als Sonderbeitrag von seinen Mitgliedern ein.

In die Solidarkasse seien 850 Euro für jeden Anschluss, den Hauseigentümer oder Mieter für ihre Immobilen bestellen, einzuzahlen, so der Verein in einer Pressemitteilung. Eine unverbindliche Abfrage während der Versammlung ergab, dass die anwesenden Mitglieder im Durchschnitt 1,8 Anschlüsse benötigen. Umgelegt auf derzeit 213 Vereinsmitglieder seien rein rechnerisch 384 Anschlüsse erreicht.

„Damit ist das vorläufige Ziel nahezu erreicht“, erläutert Vorsitzender André Kückmann . Der Vorstand gehe davon aus, dass in den nächsten Woche noch mehr Eigentümer von Liegenschaften im Außenbereich der Solidargemeinschaft beitreten werden. „Der beständige Zuwachs und die große Resonanz an Mitgliedern spricht dafür, dass das umgesetzte Konzept tragfähig und nachhaltig ist“, so Kückmann.

Um für die Umsetzung des Vorhabens keine weitere Zeit zu verlieren, seien die Mitglieder aufgefordert, die Einzahlungen auf das Treuhandkonto oder alternativ die Zusendung der Verpflichtungserklärung bis zum 31. März (Sonntag) umzusetzen. Die Vorstände des Fördervereins und des Landwirtschaftlichen Ortsvereins empfehlen allen Bewohnern des Außenbereichs, diese einmalige Möglichkeit zur Versorgung ihrer Immobilie mit einem günstigen Glasfaser-Anschluss zu nutzen. Denn im Vergleich zu dem Betrag von höchstens 850 Euro betrügen die Anschlusskosten sonst im Kreis Coesfeld erfahrungsgemäß zwischen 1500 und 2500 Euro je Anschluss.