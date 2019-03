Baumberge-Card gescheitert

Beim Frühlingsfest 2015 erfolgte der offizielle Startschuss für die Rabattkarte. Mit reichlich Werbung bei den Festen der Werbegemeinschaft wurde immer wieder für die Baumberge-Card geworben. Der Erfolg blieb aus. Der Versuch, Käufer an den Ort zu binden, ist auf der digitalisierten Schiene damit vorerst gescheitert.

„Wir mussten in den sauren Apfel beißen, was mir sehr leid getan hat“, sagt auf WN-Anfrage Marketing-Vorsitzender Jens Dertenkötter . Es gab seit einiger Zeit Probleme mit dem Bonuskarten-System. „Zuerst war es nur die Datenschutzgrundverordnung, dann kamen zusätzlich noch die Probleme mit dem Betreiber der Karte hinzu“, erklärte Dertenkötter die Verkettung der Ungereimheiten.

20 Händler hatten sich im Laufe der Zeit dazu durchgerungen, bei dem System mitzumachen. Sieben oder acht seien letztlich aktiv gewesen.

Rund 1000 Karten waren im Umlauf. Bei 300 Karteninhabern sei noch ein Punkteguthaben verzeichnet, weiß Jens Dertenkötter aus den letzten Bestandserhebungen.

Gab es keine Chancen mehr für die Karte? „Es hat zwischenzeitlich sogar ein Angebot zur Umstellung der Karte in ein neues System eines anderen Anbieters ohne die Speicherung persönlicher Daten vorgelegen.“ Das System hätte weitere Kosten mit sich gebracht und eine neue Einrichtung und Schulung der Händler erfordert. Nach reichlicher Überlegung hat sich der Vorstand des Marketingvereins daher dazu entschieden, das Bonuskartensystem einzustellen.

„Wir bedauern sehr, dass es uns allen nicht gelungen ist, dieses Instrument zur Kundenbindung so zu leben, dass es auf Dauer eine breite Akzeptanz bei Händlern und Kunden gibt. Unsere Kunden sollen jedoch ihre gesammelten Punkte erhalten und einlösen können“, so Dertenkötter. Ein Brief gehe in Kürze an die Teilnehmer heraus. Kunden mit einem Punktestand über 5 Euro werden einen Geschenkscheck in Höhe ihres Punktestandes erhalten. So könne der Bürger den gesammelten Betrag in Havixbeck einlösen und das Geld bleibe dem Ort erhalten.

Und was sagen die Händler zum Aus der Karte? Karl-Heinz Weiper von „weiperfriseure“: „Es war eine große Herausforderung, möglichst viele Händler an Bord zu holen.“ Selbst hatte er sich sehr stark für die Bonuskarte eingesetzt. Es sei eine Aktion der Werbegemeinschaft gewesen, um die Kunden, die im Ort kaufen, zu belohnen. „Es haben aber letztendlich zu wenige Kollegen mitgemacht. Das war schade“, so Weiper. Die Aktion habe immerhin viel Geld gekostet.

Weinhändler Axel Füssmann dazu: „Grundsätzlich war das eine gute Idee, aber Dinge, die sich nicht gut entwickeln, müssen beendet werden“, so Füssmann. Die Glaubwürdigkeit habe gelitten und dies sei das Schlimmste für den Kunden. Es sei nur konsequent, die Aktion zu beenden.