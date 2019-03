Höhere Mitgliedsbeiträge beschlossen

Das liebe Geld. Wenn es um die Höhe des Mitgliedbeitrages geht, diskutiert auch eine Bruderschaft kontrovers. Denn bei der Jahreshauptversammlung der St.-Dionysius-Bruderschaft am Samstagabend erregte genau dieser Punkt die Gemüter.

Der Antrag lautete, den jährlichen Mitgliedsbeitrag zu erhöhen, Mitgliedern unter 25 Jahren den bisherigen Beitrag allerdings weiterhin zu gewähren. „Für die meisten ist es kein Unterschied, ob sie 20 oder 30 Euro im Jahr bezahlen. Bei der Mitgliederwerbung ist das allerdings ein Argument. Gerade auf potenzielle junge, neue Mitglieder wirkt ein zu hoher Jahresbeitrag abschreckend“, mahnte Schriftführer Andreas Messing.

In langen und zähen Diskussionen wägten die Versammlungsteilnehmer das Für und Wider einer Ermäßigung für junge Mitglieder ab. Schließlich konnte sich die Versammlung doch einigen: So werden Witwen verstorbener Mitglieder zukünftig vom Jahresbeitrag befreit.

Des Weiteren müssen alle Mitglieder und deren Partner beim Schützenfest zukünftig keinen Eintritt mehr für den Festball zahlen. Voraussetzung ist, sie weisen ihre Mitgliedschaft durch das Tragen der Bruderschaftskrawatte oder des Bruderschaftsansteckers aus.

Zum Geld: Für alle Mitglieder ab 25 Jahren wird der Beitrag von 20 Euro auf 30 Euro angehoben. Mitglieder bis 25 Jahre bezahlen jährlich nur 20 Euro.

Davon erhofft sich der Vorstand nicht nur ein ausreichendes Polster in der Bruderschaftskasse, sondern auch weiterhin viele junge Mitglieder zu gewinnen. Derzeit hat die Bruderschaft insgesamt 626 Mitglieder. 13 Neuaufnahmen wurden beider Jahresversammlung durchgeführt.

Dass die Bruderschaft sich auch in sozialen Belangen einbringt, stellte sie mit der jährlichen Topholz-Versteigerung unter Beweis. 400 Euro Spenden gehen an die Katholische Kirchengemeinde. Die möchte von dem Betrag Kinderbänke für das Kirchenschiff von St. Dionyisus anschaffen.

Ansonsten bewegt sich die Bruderschaft auf altbewährten Wegen. Das jährliche Glanzlicht, das Schützenfest, findet am 6. und 7. Juli (Samstag und Sonntag) statt – wie gehabt, mit Antreten, Königsschießen, Festball am Samstag sowie Messe und Frühschoppen am Sonntag im Festzelt.