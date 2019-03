Gemeinsam für die Umwelt

Seit mehreren Monaten stehen die wöchentlichen Demonstrationen von „Fridays for Future“ in den Schlagzeilen der Zeitungen. Junge Menschen gehen gemeinsam auf die Straße und folgen Greta Thunbergs Beispiel, indem sie für eine klimafreundliche Politik demonstrieren und auf den Klimawandel aufmerksam machen. Das klimapolitische Bewusstsein in der Gesellschaft wird immer größer, gerade bei jungen Menschen, welche diese Demonstrationen eigenständig auf die Beine stellen.

Auch in Havixbeck wächst das Bewusstsein für die Umwelt, zum Beispiel durch Projekte wie der alljährlichen Müllsammelaktion. Im Rathaus lagen am Samstagmorgen Zangen, Müllsäcke und Handschuhe bereit. Und zahlreiche Vereine, Nachbarschaften, Initiativen und Einrichtungen unterstützten die Müllsammelaktion, darunter die Bürgerinitiative Havixbeck, die Musikschule, Gelb-Schwarz Hohenholte und der Lokale Teilhabekreis des Stiftes Tilbeck. In kleinen Gruppen rückten die Sammler aus, um Havixbeck und Hohenholte von achtlos weggeworfenen Unrat zu befreien.

Die Bereitschaft, etwas Gutes für die Umwelt zu tun, war groß. So sah Carsten Selker vom Fischereiverein die Aktion als „Pflichtveranstaltung“, da dessen Mitglieder nah an der Natur seien. „Es liegt in unserem Bestreben, die Umwelt möglichst sauber und intakt zu halten”, so Selker.

Es wurden Spuren von Silvester und Karneval beseitigt sowie Alltagsmüll wie Plastikbecher oder Verpackungen. Dabei wunderte sich der ein oder andere Müllsammler darüber, was die Menschen alles auf die Straße werfen. Doch es wurde auch festgestellt, dass „wir in den letzten Jahren nicht mehr die großen Mengen an Müll finden, da die Bevölkerung gemerkt hat, dass man mit Müll bewusst umgehen muss”, so Bernd Golisch von der Bürgerinitiative Havixbeck. Lediglich entlang der Ausfallstraßen, an Bushaltestellen und Imbissen finde sich noch viel Müll, in den Wohngebieten halte es sich jedoch im Rahmen, beobachtete Golisch.

Die Aktion half nicht nur der Umwelt, sondern war auch ein gelungenes Projekt der Gemeinschaft und Integration. Carsten Selker freute sich, „dass wir so viele junge Leute dabei haben, da die Aktion junge Menschen lehrt, dass man nicht achtlos seinen Müll wegwirft”. Dieser Aspekt war ebenfalls für Bernd Golisch Motivation zum Mitmachen. Er war dabei, „damit wir der Jugend ein Vorbild sind, damit wir auf die Umwelt achten und nicht leichtsinnig alles wegschmeißen”.

Die Aktion brachte verschiedene Generationen und Menschen mit Handicap zusammen. So freuten sich die Königskieker am frühen Morgen schon auf den Beinen zu sein und Eike Terhaar von der Musikschule genoss die „Gemeinschaft in der Musikschule, währenddessen man etwas Gutes für die Umwelt tut”.

Die Aktion hat Havixbeck wieder attraktiver und sauber gemacht und dabei die Umwelt gestärkt. Außerdem hat sie verschiedene Teile der Bevölkerung zusammengebracht und als ein Projekt der Integration fungiert. Viele sollten ein Bewusstsein für ihren Müll erlangt haben und sie werden vermutlich Müll nicht mehr gedankenlos in die Natur werfen. Eine gelungene Aktion, die weiter fortgeführt werden sollte.