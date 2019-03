So freuen sich in diesem Jahr der Pfarreirat, die Jugendfeuerwehr und der Verein „Lichtblicke“ über eine Spende. Einen Scheck über jeweils 500 Euro nahmen sie am Sonntag beim Patronatsfest der Kolpingfamilie entgegen.

„Wir möchten von dem Betrag Kinder-Kirchenbänke anschaffen. Denn wir möchten auch etwas für die jüngsten Gemeindemitglieder tun. Kinder spüren, wenn sie in der Kirche willkommen sind“, freute sich Maria Lohmann, Vorsitzende des Pfarreirates, über die Spende.

Derweil möchte die Jugendfeuerwehr die Spende für die Anschaffung eines neuen Zeltes verwenden. „Bei uns machen derzeit 17 Jugendliche mit, davon sind drei Mädchen. Da wir dreimal im Jahr ins Zeltlager fahren, brauchen wir für die Mädchen ein neues Zelt“, sagte Jugendfeuerwehrwart Dominik Seesing.

Beim Verein Lichtblicke kommt die Spende allen Aktionen zu Gute. „Der Singspaß für alle, der Tanztee, die Kreativrunde oder auch der Besuch der Klink-Clowns – das alles kostet Geld. Deshalb freuen wir uns sehr über die Unterstützung der Kolpingfamilie“, bedankte sich Tobias Vormann, Einrichtungsleiter des Marienstifts.

Die Spendenbeträge wären allerdings nicht ohne das ehrenamtliche Engagement der Mitglieder der Kolpingfamilie zustande gekommen. „Das ganze Caritative ist nur möglich durch euren Einsatz.

So können die Erlöse aus der Altkleidersammlung im Ort bleiben“, bedankte sich Vorsitzende Claudia Thier bei ihren Kolpingschwestern und -brüdern.