Kurzweilige Lesenacht

Große Weltliteratur wurde im Rahmen der Fastenaktion „Leerstelle(n)“ in der St.-Georg-Pfarrkirche in Hohenholte präsentiert. Dem Aufruf zum Vorlesen waren sieben Menschen gefolgt.

Den Anfang machte Hen­drik Tigger mit dem eher unbekannten Märchen „Im Lande der Dämmerung“ von Astrid Lindgren . Danach erheiterte Marie Luke das Pu­blikum mit ihrer Geschichte vom Brief der Ameise an das Eichhörnchen. Anschließend brachte Ingrid von Storp die Ringparabel aus „Nathan der Weise“ zu Gehör, die wegen ihrer Aussagen zur Toleranz der Religionen untereinander sehr tagesaktuell ist.

Frieda Würdemann beeindruckte die Zuhörer mit ihrem sehr plastischen Vortrag von Heinrich Bölls „Anekdote zur Senkung der Arbeitsmoral“. Dabei war der Vortragenden anzumerken, dass sie regelmäßig beim monatlichen Treffen „Vorlesen für Erwachsene“ liest.

Anne-Marie Scheppokat und Bernd Kleinmanns vom Team der Katholischen Öffentlichen Bücherei Hohenholte lasen mit verteilten Rollen zwei Passagen aus Michael Endes „Momo“, was dem Text einen guten Rhythmus bescherte, berichtet Hendrik Tigger vom Organisationsteam der Fastenaktion.

Mit einer Lesenacht wurde die Fastenaktion der Katholischen Kirchengemeinde fortgesetzt. Foto: Hendrik Tigger

Barbara Gottschling gewährte mit ihrem Text über die Resozialisierung eines jungen Mannes in einer christlichen Gemeinschaft einen Einblick in eine Lebensgeschichte, die Mut machte. Zum Schluss machte Petra Schäfers mit einem Ausschnitt aus einem modernen Märchen, das von einem vietnamesischen Jungen im heutigen Berlin handelt, das Publikum sehr neugierig, da sie ihr Vorlesen gerade an der Stelle enden ließ, als die Geschichte spannend wurde.

Die Zuhörer dankten den Organisatoren und den Vorlesenden für den kurzweiligen Abend.