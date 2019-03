Passend zum Frühlingsanfang ist eine neue Ausstellung in der „Halle Pictorius“ im Schloss Nordkirchen zu sehen. Unter dem Thema „Frühlingserwachen“ werden Fotografien der Havixbeckerin Annemarie Berlin und Bilder der Aschebergerin Gabi Schneider-Heinrich gezeigt. Die Ausstellung ist am kommenden Samstag (30. März) und am Sonntag (31. März) jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Angeleinte Hunde dürfen mit hinein.

Annemarie Berlin zeigt Bilder aus den Bereichen Landschafts-, Reise- und Makrofotografie. Ihre Fotografien haben Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben gewonnen und erscheinen in zahlreichen Zeitschriften. Seit einigen Jahren sind ihre Bilder auch in Ausstellungen zu sehen. In Live-Multivisionsvorträgen nimmt Annemarie Berlin ihr Publikum mit auf ihre Reisen.

Von der Künstlerin Gabi Schneider-Heinrich gibt es neue abstrakte und realistische Werke in Acryl- und Ölfarben auf Leinwand zu sehen. Die Bilder der Künstlerin sind oftmals noch angereichert mit Acrylspachtelmasse, Marmormehl, Sand oder auch Seidenpapier, um die Darstellung ausdrucksstärker und plastischer erscheinen zu lassen. Seit 18 Jahren malt die Aschebergerin.